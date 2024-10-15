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Україна назавжди переходить на зимовий час: коли переводять годинники

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Україна назавжди переходить на зимовий час: коли переводять годинники
У жовтні в Україні годинники переведуть востаннє
фото з відкритих джерел

Верховна Рада раніше проголосувала за те, що час переведуть востаннє у жовтні 2024 року

2024 року українці востаннє перейдуть на зимовий час, оскільки Верховна Рада проголосувала за припинення практики переведення годинників двічі на рік. Після цього переходу Україна більше не переходитиме із зимового на літній час, назавжди перейшовши на зимовий час (GMT+2).

Остаточний перехід на зимовий час в Україні відбудеться 27 жовтня 2024 року. О 04:00 годинник переведуть на одну годину назад на 03:00, що дасть усім додаткову годину сну.

Більшість цифрових пристроїв, таких як смартфони та комп'ютери, будуть автоматично переводити час, але механічний годинник потрібно буде переводити вручну. Як завжди, мандрівникам рекомендується двічі перевіряти розклад транспорту, оскільки поїзди та автобуси прямуватимуть новий час.

Скасування переведення годинника двічі на рік викликало різні думки в країні. У східних регіонах, таких як Луганськ, Донецьк та частина Запоріжжя, влітку сонце буде сходити вже о 3:00 ранку, а заходити близько 9:00 вечора.

У західних областях це рішення призведе до ранішого настання темряви взимку, що може не сподобатися багатьом місцевим жителям.

Деякі експерти також вважають, що перехід на постійний зимовий час може негативно вплинути на бізнеси. Оскільки працівники починатимуть і завершуватимуть роботу пізніше, їм часто доведеться повертатися додому вже після настання темряви, що може погіршити їх продуктивність та загальний стан здоров'я.

З позитивного боку, багато лікарів підтримують скасування переведення годинника, відзначаючи, що це порушує роботу людського організму. Дослідження показують, що такі порушення підвищують ризик депресії, серцевих нападів, сну, високого кров'яного тиску.

  1. Щоб полегшити перехід, лікарі радять розпочати підготовку за кілька днів до 27 жовтня:
  2. Поступово коригуйте час сну, лягаючи спати раніше.
  3. Уникайте алкоголю та куріння, щоб знизити навантаження на організм.
  4. Проводьте більше часу на свіжому повітрі, медитуйте та пийте трав'яний чи зелений чай, щоб зберігати спокій.
  5. Зведіть до мінімуму стрес у дні, що передують переходу, щоб допомогти організму плавно адаптуватися.

Після цього остаточного переводу годинників Україна залишатиметься у часовому поясі GMT+2 цілий рік, що ознаменує кінець давньої традиції переведення годинника.

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Теги: Запоріжжя Верховна Рада українці Донецьк Україна Луганськ традиції стрес Сонце

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