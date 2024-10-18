Тривожний прогноз президента. Нардеп пояснив, чому не можна зволікати з Планом перемоги

«Ми бачимо свої слабкості, їх бачать наші вороги»

У промові Зеленського прозвучали тривожні слова про те, що, якщо не посилитися зараз, Путін встигне посилитися в наступному році так, щоб назавжди відкинути дипломатію. Народний депутат з фракції «Слуга народу» Богдан Яременко у коментарі «Главкому» пояснив слова президента так, що Україна наближається до червоної лінії.

«Треба розуміти, що наші ресурси вичерпні. Деякі з них вичерпані настільки, що ми наближаємося до червоної лінії. Ми це знаємо, ми бачимо свої слабкості, їх бачать наші вороги», – наголосив народний обранець.

Яременко додав, що західні партнери також повинні зрозуміти слабкості, які має зараз Україна. На його думку, саме це допоможе Заходу осягнути, чому Україна ставить питання про кількість зброї.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

До слова, 17 жовтня президент України Володимир Зеленський представив на засіданні Європейської ради план перемоги України у війні проти Росії. Він складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові.