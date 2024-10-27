Зеленський знайшов нову посаду секретарю РНБО

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Про це йдеться у відповідному указі.

«На зміну статті 2 Указу Президента України від 29 травня 2020 року № 206/2020 «Про Раду експертів з питань енергетичної безпеки» призначити Литвиненка Олександра Валерійовича – Секретаря Ради національної безпеки і оборони України – головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки», – ідеться у тексті документа.

Сказано також, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше Раду експертів з питань енергетичної безпеки очолював Олексій Данілов, якого було звільнено з посади секретаря РНБО у березні цього року.

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