Зеленський знайшов нову посаду секретарю РНБО
Указ набирає чинності з дня його опублікування
Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Про це йдеться у відповідному указі.
«На зміну статті 2 Указу Президента України від 29 травня 2020 року № 206/2020 «Про Раду експертів з питань енергетичної безпеки» призначити Литвиненка Олександра Валерійовича – Секретаря Ради національної безпеки і оборони України – головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки», – ідеться у тексті документа.
Сказано також, що указ набирає чинності з дня його опублікування.
Раніше Раду експертів з питань енергетичної безпеки очолював Олексій Данілов, якого було звільнено з посади секретаря РНБО у березні цього року.
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