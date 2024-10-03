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Ключові позиції у Вугледарі втрачені через заяви Безуглої – нардеп публічно звернувся до правоохоронців

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Ключові позиції у Вугледарі втрачені через заяви Безуглої – нардеп публічно звернувся до правоохоронців
Заяви Мар’яни Безуглої роздратували нардепа Сергія Таруту
з відкритих джерел

Нардеп вважає, що правоохоронні органи мають зупинити Безуглу

Публічні заяви народної депутатки Мар’яни Безуглої, яка пройшла до парламенту від партії «Слуга народу», призвели до втрати Вугледару, загибелі військових та зриву дипломатичних місій. Правоохоронні органи мають зупинити Безуглу. Про це заявив народний депутат Сергій Тарута.

«У ситуації, як із 72 бригадою, яка зараз тримає Вугледар, взагалі йдеться про втрату людських життів і ключових позицій довкола міста. Бійцям довелось вийти в публічну площину, адже планова ротація, яку Безугла не просто оприлюднила для ворога, а й назвала «відведенням бригади з Вугледара», менш ніж за добу призвело до того, що росіяни кинули на цей напрямок усі наявні сили. Ротацію зірвано, оборонні споруди втрачено. Безугла мовчить, очевидно, тому що мети розголосу досягнуто – ворог просувається», – заявив Сергій Тарута.

Також нардеп нагадує, що Безугла збирає інформацію з персональними даними бійців і чутливими для них питаннями. Раніше вона публічно повідомляла про місце дислокації Головнокомандуючого ЗСУ та інших осіб з числа вищого військового керівництва. «Зводила наклеп» на начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича тощо.

Він пояснив шкоду від дискредитуючих заяв Безуглої про керівництво ЗСУ. 

«Зараз, коли Президент Зеленський робить в США неможливе, аби зберегти двопалатну підтримку України. Що робить Безугла? Пише англійською мовою на західну аудиторію: навіщо американцям продовжувати нам допомагати?» – обурюється народний депутат.  

Нардеп вважає, що правоохоронні органи мають зупинити Безуглу.

«Не вірте у розмови про «боротьбу за справедливість». Мар’яна Безугла має всі інструменти – парламентські, правові, щоб боротись за справедливість в правовому полі. А що Мар’яна робить? Зливає ворогу інформацію про дислокацію та переміщення ЗСУ просто на своїх сторінках у соцмережах та перешкоджає діяльності Збройних Сил України. Скільки військових мають загинути, скільки територій має бути втрачено, скільки дипломатичних місій ще буде зірвано, доки її зупинять правоохоронні органи? Сама вона не зупиниться», – резюмував Сергій Тарута.

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Теги: Вугледар росіяни ворог втрати Мар’яна Безугла президент Сергій Тарута партії депутат

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