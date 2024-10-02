Востаннє Зеленський проводив кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки ще в травні цього року

Олега Луговського призначено на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки. Про це йдеться у відповідних указах президента.

Так, Олег Луговський звільнений з посади заступника голови і призначений на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки скріншот

Також з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки звільнений Олег Сінайко, а на аналогічну посаду призначений Геннадій Богач.

Наразі про причини кадрових перестановок в Службі зовнішньої розвідки невідомо.

Нагадаємо, 20 вересня президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію Ради національної безпеки і оборони України та видав новий указ, яким оновив склад Ставки верховного головнокомандувача.

Згодом президент Володимир Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача було введено першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.