Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки
Востаннє Зеленський проводив кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки ще в травні цього року
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Олега Луговського призначено на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки. Про це йдеться у відповідних указах президента.

Так, Олег Луговський звільнений з посади заступника голови і призначений на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки
Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки
скріншот

Також з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки звільнений Олег Сінайко, а на аналогічну посаду призначений Геннадій Богач.

Наразі про причини кадрових перестановок в Службі зовнішньої розвідки невідомо.

Нагадаємо, 20 вересня президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію Ради національної безпеки і оборони України та видав новий указ, яким оновив склад Ставки верховного головнокомандувача

Згодом президент Володимир Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача було введено першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський президент розвідка кадрові зміни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський подякував США за надану допомогу
Батарея Patriot та далекобійні ракети: США надали Україні оборонну допомогу на $7,9 млрд
26 вересня, 13:30
Президент Туреччини перебуває із візитом у США
Ердоган заявив про зниження довіри до Вашингтона
24 вересня, 15:43
Байден готується до переговорів, але увага світу на Трампі та Гарріс – AP
Байден готується до переговорів, але увага світу на Трампі та Гарріс – AP
21 вересня, 06:46
Ясько заявила, що не їздить в Грузію до Саакашвілі
«Я більше до Грузії не їжджу». Депутатка, яка має спільну із Саакашвілі дитину, зробила заяву
19 вересня, 15:30
Артилерійський обстріл РФ здійснила по селу Віролюбівка
Росія обстріляла машини Червоного Хреста на Донеччині: є загиблі та поранені
12 вересня, 15:37
Сибіга планує докорінно змінити політику держави щодо українців за кордоном
Кадрові зміни та поставки зброї: новий очільник МЗС назвав головні пріоритети на посаді
6 вересня, 15:15
Мадуро позбувся другого свого літака
У Домінікані затримано другий літак президента Венесуели Мадуро
5 вересня, 16:58
До Верховної Ради надійшли подання премʼєр-міністра про призначення низки міністрів
До Ради надійшли подання на призначення нових міністрів: кого пропонують на посади
5 вересня, 00:40
Петиція про присвоєння Героя України (посмертно) мовознавиці Ірині Фаріон ближче до четвертої години 4 вересня зібрала достатню кількість голосів
Героя України – Ірині Фаріон. Як Банкова гальмувала петицію Розслідування
4 вересня, 21:00

Політика

Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки
Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки
Мустафа Найєм знайшов нову роботу
Мустафа Найєм знайшов нову роботу
Зеленський зустрівся з керівниками світових оборонних компаній
Зеленський зустрівся з керівниками світових оборонних компаній
Шмигаль назвав стратегічне завдання України на наступний рік
Шмигаль назвав стратегічне завдання України на наступний рік
У вересні Порошенко задекларував понад 1 млрд грн дивідендів
У вересні Порошенко задекларував понад 1 млрд грн дивідендів
Призовники мають стати на облік у 17 років, інакше буде штраф: зареєстровано законопроєкт
Призовники мають стати на облік у 17 років, інакше буде штраф: зареєстровано законопроєкт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2024
18K
Серед підлітків у TikTok набирає популярності новий небезпечний тренд
14K
Прогноз магнітних бур на 1-3 жовтня: якою буде сонячна активність
13K
Навіщо Путін вирішив роздавати землі Криму
12K
Росія окупувала Вугледар – DeepState

Новини

Ізраїль ударив по об’єктах «Хезболли» та обстріл Харківщини: головне за ніч
Сьогодні, 07:50
Сонячно та до 21°C тепла: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 05:00
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона
Вчора, 22:38
Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Вчора, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua