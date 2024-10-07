Використання Telegram у Раді буде обмежено: нардеп повідомив деталі

Юрчишин: «Обмеження роботи Telegram стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях

Використання месенджера Telegram у Верховній Раді України обмежать за рекомендацією Рада національної безпеки і оборони України. Про це повідомив народний депутат України ІХ скликання Ярослав Юрчишин.

Юрчишин повідомив, що він отримав розпорядження від апарату Верховної Ради з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради.

Які заходи безпеки впроваджує апарат за рекомендацією Національний координаційний центр кібербезпеки:

обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, якщо залишаєте його без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до вашого акаунту;

заборона передачі даних, які використовуються в роботі та службова комунікація в Telegram;

заборона встановлювати і користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності;

блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу;

На думку Юрчишина, такі заходи безпеки цілком логічні.

«На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях. Чи створювали фейки, як у випадку з нібито каналом спікера Руслана Стефанчка. Цим розпорядженням ми мінімізуємо ризики», – додав нардеп.

Юрчишин підкреслив, що ці норми стосуються саме працівників апарату Ради та не обмежують використання месенджера в особистих цілях.

Нагадаємо, месенджер Telegram заборонено використовувати на службових пристроях працівникам органів державної влади та підприємств критичної інфраструктури, співробітникам сектору безпеки і оборони та військовослужбовцям. Рішення було ухвалено через те, що месенджер становить потенційну небезпеку. Про це заявив директор Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко в ефірі телемарафону. Те, що листування зберігається на зовнішніх серверах, міг помітити будь-хто, хто змінював смартфон і заходив після того у свій акаунт з іншого смартфону.

До слова, до UA AntiSpam Bot, чатбота в «Телеграмі», додали нову функцію – автоматичне видалення коментарів в каналах та групах із пропозиціями «роботи», що націлені на підпали автівок ЗСУ на замовлення російських кураторів. Інструмент створили через ріст кількості таких повідомлень. Про це «Детектор медіа» повідомили у компанії Master of Code Global. Як повідомили розробники, адміністратори телеграм-каналів та груп після встановлення UA AntiSpam Bot зможуть скористатися новою функцією. Вона активована за замовчуванням.