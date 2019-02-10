Кандидат, партія якого вимагає знятися з виборів через махінації, похизувався «корочкою» від ЦВК



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Гнап розповів, що йому подобається більше за «ксіву»

Дмитро Гнап заявив, що йому більше до вподоби запис в реєстрі

Кандидат в президенти, екс-журналіст Дмитро Гнап оприлюднив фотографію свого посвідчення, отриманого в Центральній виборчій комісії після реєстрації. Фото з’явилося у Facebook.

«Корочка. Вона ж «ксіва». Як я це терпіти не можу. Куди більше мені подобається простий запис в електронному реєстрі. Та e-mail з повідомленням про реєстрацію», - написав кандидат.

Нагадаємо, напередодні партія «Сила людей» закликала представника партії на президентських виборах Дмитра Гнапа відмовитися від кандидатства.

Раніше керівник проекту «Слідство.Інфо» Анна Бабінець повідомила, що колишній його глава Дмитро Гнап перекаже €9,1 тис. отриманої 2015 року премії організації на рахунок «Слідства.Інфо», а потім гроші буде перераховано на допомогу українській армії. Вона зазначила, що Гнап обіцяв переказати всі гроші українським військовим у 2015 році, але не зробив цього.

3 лютого 2019 року представник політичної партії «Сила людей» Дмитро Гнап подав документи та заяву про висунення кандидатом на посаду президента України до Центральної виборчої комісії.

8 лютого ЦВК зареєструвала Гнапа кандидатом у президенти.

Напередодні Гнап відповів на заклик депутатів партії «Сила людей» та заявив, що не буде знімати свою кандидатуру з виборів президента.

Також зазначимо, що люди назбирали Гнапу три мільйони на внесок для участі у виборах.