Каспрук оскаржуватиме в суді своє відсторонення з посади мера Чернівців і готовий до перевиборів



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Відсторонений голова міста Чернівці Олексій Каспрук готовий йти на перевибори

На думку Каспрука, парламент мав би вже у вересні призначити вибори в Чернівцях, так само як і в інших містах, зокрема, Луцьку та Миколаєві

Відсторонений голова міста Чернівці Олексій Каспрук сподівається на призначення Верховною Радою дострокових виборів міського голови та Чернівецької міської ради, а наразі готує судовий позов щодо незаконності свого відсторонення.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо 8 серпня.

За словами Каспрука, сьогоднішня ситуація в Чернівцях повторює події у місті в 2011 році: «Ті ж самі дійові особи - люди з найближчого оточення Дмитра Фірташа - в 2011 році влаштували такий самий переворот, усунули нашого багаторічного міського голову Миколу Федорука».

Він нагадав, що тоді вибори міського голови не призначалися протягом трьох років.

«Зрозуміло, що ці фінансові, бізнесові групи зацікавлені в тому, щоб містом, розпорядчими функціями управляла особа, яка залежить від депутатів», - додав політик.

За інформацією Каспрука, секретар Чернівецької міської ради вже звернувся до парламенту щодо призначення позачергових виборів міського голови.

«Але так само вони, думаю, люди, на яких має вплив Фірташ у Верховній Раді, будуть робити все, щоби ця постанова не була прийнята. Тобто, вона може навіть бути винесена на голосування, як це було кілька років тому з Федоруком, і не набирати необхідної кількості голосів», - вважає відсторонений міський голова.

Каспрук також нагадав, що у Верховній Раді є проекти постанов щодо призначення виборів Чернівецької міської ради, які «на жаль, досі не розглянуті».

«Я завжди казав, що я готовий у будь-який момент іти на перевибори. Це єдиний правильний, демократичний шлях, щоби чернівчани, громадяни територіальної громади могли дати оцінку цим подіям», - підкреслив він.

На думку Каспрука, парламент мав би вже у вересні призначити вибори в Чернівцях, так само як і в інших містах, зокрема, Луцьку та Миколаєві.

«До моменту прийняття Верховною Радою рішення про дострокові перевибори, безперечно, я готую позов, він найближчим часом зайде в суд. Я буду скасовувати це рішення (про відсторонення – ред.) у зв’язку з тим, що воно не відповідає закону», - зазначив він.

Нагадаємо, 26 липня депутати міської ради під час таємного голосування відсторонили від виконання обов'язків міського голови Чернівців Олексія Каспрука. У місті пройшли акції протесту проти цього рішення. До призначення наступних виборів обов’язки міського голови виконує секретар міської ради Василь Продан.