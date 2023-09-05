НАЗК закликає Раду не приховувати дані про осіб, які вчинили корупційні злочини

НАЗК вбачає ризики прийняття законопроекту 9587-Д до другого читання з певними правками

Парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності зробив крок назад в антикорупційній реформі, підтримавши низку суперечливих норм в проєкті Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (№9587-Д). Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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Як зазначається, деякі правки до законопроєкту внесені в обхід Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики та законопроекті про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану (№9534)

НАЗК вбачає ризики прийняття законопроекту 9587-Д до другого читання з певними правками, а саме:

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1. Приховування від громадян, журналістів та доброчесних керівників даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та повʼязані з корупцією правопорушення.

Це, зокрема, призведе до того, що спеціальні перевірки керівників на державній службі та в органах місцевого самоврядування, передбачені Законом України «Про запобігання корупції» у частині перевірки притягнення особи до відповідальності за вчинення корупційних та повʼязаних з корупцією правопорушень, стануть фікцією.

Реєстр сьогодні налічує 46 556 осіб. З них 1 961 осіб притягнуті до дисциплінарної відповідальності, 29 457 – до адміністративної відповідальності, а 15 138 – до кримінальної. Після внесення вищезазначених змін до ст. 59 орієнтовно залишиться

5 021 особа. Йдеться про видалення відомостей про осіб, притягнутих до дисциплінарної, адміністративної та частини осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності.

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2. Зміни до статті 366-2 Кримінального Кодексу України, які фактично унеможливлюють притягнення до кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях щодо орендованого майна.

Правка до статті 366-2 Кримінального Кодексу України нівелює кримінальну відповідальність за подання недостовірних відомостей до декларації та не відповідає принципу правової визначеності.

3. Зміни до статті 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 59 Закону «Про запобігання корупції» породжують підстави невключення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення за недостовірне декларування.

Подання у декларації завідомо недостовірних відомостей є суттєвим адміністративним правопорушенням, і тому запропоновані зміни до законопроекту №9587-Д в редакції до другого читання є неприпустимими з наступних підстав:

Створюються підґрунтя для залишення особи на посаді у випадках, коли така особа підлягає звільненню

Створюються умови для призначення на службу особи у випадках, коли така особа не може претендувати на посади державної служби

Створюються умови для невключення таких осіб до Реєстру.

«НАЗК акцентує, що публічність інформації про осіб, що вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, є вимогою громадян України. 89% громадян України вважають корупцією другою після війни найбільшою проблемою», - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів, але є нюанс.