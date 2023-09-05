Головна Країна Політика
search button user button menu button

НАЗК закликає Раду не приховувати дані про осіб, які вчинили корупційні злочини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАЗК закликає Раду не приховувати дані про осіб, які вчинили корупційні злочини
фото з відкритих джерел

НАЗК вбачає ризики прийняття законопроекту 9587-Д до другого читання з певними правками

Парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності зробив крок назад в антикорупційній реформі, підтримавши низку суперечливих норм в проєкті Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (№9587-Д). Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Як зазначається, деякі правки до законопроєкту внесені в обхід Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики та законопроекті про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану (№9534)

НАЗК вбачає ризики прийняття законопроекту 9587-Д до другого читання з певними правками, а саме:

1. Приховування від громадян, журналістів та доброчесних керівників даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та повʼязані з корупцією правопорушення.   

Це, зокрема, призведе до того, що спеціальні перевірки керівників на державній службі та в органах місцевого самоврядування, передбачені Законом України «Про запобігання корупції» у частині перевірки притягнення особи до відповідальності за вчинення корупційних  та повʼязаних з корупцією правопорушень, стануть фікцією.

Реєстр сьогодні налічує 46 556 осіб. З них 1 961 осіб притягнуті до дисциплінарної відповідальності, 29 457 – до адміністративної відповідальності, а 15 138 – до кримінальної. Після внесення вищезазначених змін до ст. 59 орієнтовно залишиться

5 021 особа. Йдеться про видалення відомостей про осіб, притягнутих до дисциплінарної, адміністративної та частини осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності.

2. Зміни до статті 366-2 Кримінального Кодексу України, які фактично унеможливлюють притягнення до кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях щодо орендованого майна.

Правка до статті 366-2 Кримінального Кодексу України нівелює кримінальну відповідальність за подання недостовірних відомостей до декларації та не відповідає принципу правової визначеності.

3. Зміни до статті 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 59 Закону «Про запобігання корупції» породжують підстави невключення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення за недостовірне декларування.

Подання у декларації завідомо недостовірних відомостей є суттєвим адміністративним правопорушенням, і тому запропоновані зміни до законопроекту №9587-Д в редакції до другого читання є неприпустимими з наступних підстав:

  • Створюються підґрунтя для залишення особи на посаді у випадках, коли така особа підлягає звільненню
  • Створюються умови для призначення на службу особи у випадках, коли така особа не може претендувати на посади державної служби
  • Створюються умови для невключення таких осіб до Реєстру.

«НАЗК акцентує, що публічність інформації про осіб, що вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, є вимогою громадян України. 89% громадян України вважають корупцією другою після війни найбільшою проблемою», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів, але є нюанс.

Теги: самоврядування НАЗК корупція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радник президента Сполучених Штатів Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван
Салліван зустрівся з керівниками українських антикорупційних установ: подробиці
2 вересня, 04:23
Щоб змусити бізнесмена платити їм кошти, зловмисники умисно відключили централізоване водопостачання, створивши перешкоди для здійснення підприємницької діяльності
Відключили воду й вимагали хабар 500 тис. грн: викрито схему «Київводоканалу»
27 серпня, 08:48
У військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей тривають обшуки
Правоохоронці проводять понад 200 одночасних обшуків у військкоматах
22 серпня, 16:49
НАЗК має три претензії до Кирила Тимошенка
Кирило Тимошенко, який зник з Банкової на початку року, отримав повістку до суду
19 серпня, 08:00
Авіація сил оборони протягом доби завдала один удар по пункту управління, сім ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ
ЗСУ знищили ударний гелікоптер ворога і продовжують наступ на двох напрямках – Генштаб
14 серпня, 19:41
В Україні зміняться правила перетину кордону та норми видачі документів, необхідних для цього
НАЗК підготувало нові правила перетину кордону
12 серпня, 23:28
Андрій Коболєв та Андрій Пивоварський
Антикорупційні розслідування. Коболєв та Пивоварський помірялися своїми «досягненнями»
9 серпня, 08:28
Кабмін 24 березня 2023 року звільнив із посади заступника голови Державної митної служби Руслана Черкаського
Міністр розкрив «детективну історію», як уряд звільняв митника Черкаського
9 серпня, 07:35
Андрій Майснер запевняє: перевірки Рахункової не є способом дубасити чиновників. Навпаки – у такий спосіб Україну зміцнює довіру міжнародних партнерів
Керівник Рахункової палати: Конгрес США з нетерпінням очікує на результати двох аудитів Інтерв’ю
8 серпня, 15:33

Політика

Як довго займали посаду міністра оборони Резніков та його попередники
Як довго займали посаду міністра оборони Резніков та його попередники
НАЗК закликає Раду не приховувати дані про осіб, які вчинили корупційні злочини
НАЗК закликає Раду не приховувати дані про осіб, які вчинили корупційні злочини
Зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури: СБУ проводить низку обшуків
Зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури: СБУ проводить низку обшуків
Голова Антимонопольного комітету звільняється: хто стане новим очільником
Голова Антимонопольного комітету звільняється: хто стане новим очільником
Рабіновича оголошено у розшук
Рабіновича оголошено у розшук
Офіс президента пояснив, які дії ЄС щодо війни викликають невдоволення
Офіс президента пояснив, які дії ЄС щодо війни викликають невдоволення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Що не так з українським контрнаступом? Ситуація очима американського бригадного генерала
17K
Росія перекидає резерви з Білорусі для нового наступу
9933
Хто зупинив заколот Пригожина? Російська церква знайшла несподіване пояснення
8946
Трагедія у Дніпрі. Колишня дружина загиблого чоловіка повідомила нові деталі
7211
Більшість українських біженок вирішили залишитись у Європі та США – ЗМІ
6351
На Україну насувається антициклон Olenka

Новини

«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Сьогодні, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Сьогодні, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ворог безуспішно наступає на Лиманському напрямку: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту