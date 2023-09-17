«Міністри втекли, усі поїхали з Києва»: Бойко на третій день вторгнення виступив у пропагандиста Соловйова

Бойко розповідав, що «народ хоче якнайшвидшого завершення війни і готовий до переговорів»

Народний депутат від забороненої в парламенті фракції «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко виступав в ефірі у пропагандиста Соловйова на третій день повномасштабної війни. Відповідне відео з’явилося в мережі.

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Тоді, 26 лютого 2022 року, поки українці героїчно відбивали перші атаки російських військ і ховалися від ракетних ударів у підвалах, Бойко розповідав, що «народ хоче якнайшвидшого завершення війни і готовий до переговорів». Він підспівував Соловйову, запевняючи, що жодних жертв серед мирного населення немає – адже всі давно виїхали з Києва, залишивши порожні будинки. Ба більше, втекли навіть міністри.

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«Усі поїхали з Києва, порожні будинки ніхто не загинув. Чекаємо на переговори, щоб завершити конфлікт», – сказав нардеп.

Між Соловйовим та Бойком відбувся такий діалог.

Соловйов: «Там у вас тільки пропаганда чи вони чують, що каже Путін? Що ми не стріляємо по житлових будинках. А то я читаю українські сайти, там наче паралельна реальність, скрізь шукають диверсантів, русофобія».

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Бойко: «Пам'ятайте, як у «Собачому серці», у цього самого... у професора Преображенського? Не читайте радянських газет перед їжею, бо зіпсується апетит».

Також Бойко розповідав про «натовпи мародерів, яких бояться мирні – адже зброю в країні роздають будь-кому».

Раніше Бойко намагався реанімувати заборонену ОПЗЖ.

Як повідомляв «Главком», колишнього народного депутата та співголову забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича оголошено у розшук. Датою зникнення проросійського ексобранця зазначено 26 липня 2023 року. Щоправда, ще на початку лютого 2022 року Рабінович у статусі народного депутата вилетів до Ізраїлю на офіційне запрошення тамтешнього парламенту і не повернувся назад в Україну.