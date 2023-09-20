Нардеп, який проголосував проти відкриття е-декларацій, спробував виправдатися

«Слуга» Микиша єдиний хто не підтримав публічний доступ до декларацій посадовців

Нардеп, який проголосував проти повернення декларацій, опублікував допис з поясненнями

Народний депутат фракції «Слуга народу» Дмитро Микиша пояснив, чому не підтримав публічний доступ до декларацій посадовців. Допис він опублікував у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Микиші, він проголосував проти відновлення доступу до декларації через загрозу безпеці людям, які нині воюють проти російського агресора.

Дмитро Микиша пояснив, чому не підтримав публічний доступ до декларацій посадовців фото: скріншот

«Декларантів та їх родин – близько 800 тис. осіб (а не тільки нардепи, як всім здається)! Військовослужбовці, поліцейські, окремі чиновники, що зараз воюють та їх родини – тепер під окремою увагою. «Запобіжники» не розповсюджуються на деякі категорії і спірне питання чи спрацюють загалом. І поясніть мені загалом – навіщо декларувати військовослужбовців?» – написав нардеп.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомив Микиша, на минулому голосуванні за відкриття публічного доступу до декларацій посадовців він також голосував проти.

«Голосував проти минулого разу за відкриття декларацій і декларування військовослужбовців загалом. Позиція yt змінилась! Тому проголосував проти і цього разу!» – додав нардеп.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Зеленського.

Зазначимо, єдиним, хто не підтримав публічний доступ до декларацій посадовців став «слуга» Дмитро Микиша.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляє рух «Чесно» наприкінці 2022 року Микиша проголосував за містобудівну реформу (#5655), яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Публічне обговорення проєкту не проводилося. ГО, ЗМІ та Асоціація міст України закликали нардепів доопрацювати проєкт. За кілька годин після скандального голосування петиція з вимогою до президента накласти вето набрала понад 25 000 голосів. НАЗК повідомила, що подані антикорупційні зауваження враховані не повною мірою