Нардеп, який проголосував проти відкриття е-декларацій, спробував виправдатися
Нардеп, який проголосував проти повернення декларацій, опублікував допис з поясненнями
Народний депутат фракції «Слуга народу» Дмитро Микиша пояснив, чому не підтримав публічний доступ до декларацій посадовців. Допис він опублікував у Facebook.
За словами Микиші, він проголосував проти відновлення доступу до декларації через загрозу безпеці людям, які нині воюють проти російського агресора.
«Декларантів та їх родин – близько 800 тис. осіб (а не тільки нардепи, як всім здається)! Військовослужбовці, поліцейські, окремі чиновники, що зараз воюють та їх родини – тепер під окремою увагою. «Запобіжники» не розповсюджуються на деякі категорії і спірне питання чи спрацюють загалом. І поясніть мені загалом – навіщо декларувати військовослужбовців?» – написав нардеп.
Як повідомив Микиша, на минулому голосуванні за відкриття публічного доступу до декларацій посадовців він також голосував проти.
«Голосував проти минулого разу за відкриття декларацій і декларування військовослужбовців загалом. Позиція yt змінилась! Тому проголосував проти і цього разу!» – додав нардеп.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Зеленського.
Зазначимо, єдиним, хто не підтримав публічний доступ до декларацій посадовців став «слуга» Дмитро Микиша.
Як повідомляє рух «Чесно» наприкінці 2022 року Микиша проголосував за містобудівну реформу (#5655), яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Публічне обговорення проєкту не проводилося. ГО, ЗМІ та Асоціація міст України закликали нардепів доопрацювати проєкт. За кілька годин після скандального голосування петиція з вимогою до президента накласти вето набрала понад 25 000 голосів. НАЗК повідомила, що подані антикорупційні зауваження враховані не повною мірою
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