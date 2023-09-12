Зеленський ветував закон про е-декларування (відео)
Глава держави закликав ухвалити закон із поправками найближчим часом
Президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт про е-декларування, який залишає реєстри закритими ще на рік. Про це він повідомив у Telegram.
«Вранці надійшов із Верховної Ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати», – йдеться в повідомленні.
Глава держави наголосив, що із цією головною правкою закон має бути прийнятий. – «Бажано швидко».
Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада голосувала за законопроєкт №9534 про е-декларування. Закон ухвалений, передбачено покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій. Але при цьому текст закону прийнято з нормою, яка передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в НАЗК заяву щодо персонального відкриття декларації впродовж року. Поправка про відкриття реєстру вже зараз не пройшла. Микола Тищенко голосував «проти».
Це викликало обурення широких кіл громадськості. Петиція, у якій президента Володимира Зеленського закликають накласти вето на ухвалений парламентом закон про декларування, набрала 25 тис. необхідних підписів за рекордні три години.
Як відомо, реєстр декларацій держслужбовців, який є умовою на шляху євроінтеграції, був закритий після початку повномасштабного вторгнення РФ під приводом забезпечення безпеки фігурантів. Така закритість сприяє накопиченню посадовцями тіньових доходів без пояснень і звітів.
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