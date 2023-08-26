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Російський опозиціонер напророкував швидке падіння режиму Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російський опозиціонер напророкував швидке падіння режиму Путіна
Крах режиму путіна ймовірніший, ніж державний переворот
фото з відкритих джерел

На думку Іллі Пономарьова, Путін уже майже не керує ситуацією в країні

Режим кремлівського диктатора Володимира Путіна впаде раніше, ніж буде звільнена вся українська територія, оскільки перебуває в дуже нестабільному стані. Таку думку висловив російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ та засновник «Утро февраля» Ілля Пономарьов в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

«Із військової точки зору, я вважаю, що звільнити Крим зараз простіше, ніж звільнити Донбас. Але я не військовий і тут, мабуть, у пана Залужного є інша думка про це... Все одно, я вважаю, що режим впаде раніше, ніж буде звільнена вся українська територія, він в дуже нестабільному стані. Треба досягти певних внутрішньовладних заворушень в Росії. Те, що ми спостерігали зараз там щодо загибелі Пригожина, а до того його заколоту і інших подій – це нам вказує, що російська державність майже не існує вже, що Путін майже не керує ситуацією», – заявив Пономарьов.

Раніше Буданов пояснив, чому «справжній» Путін не виходить у люди. Начальник Головного управління розвідки Міноборони заявив, що останнього разу очільника Кремля всі бачили 26 червня 2022 року. Йдеться про саме особу президента РФ, а не про його версію.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не має наміру особисто відвідувати саміт G20, запланований на 9-10 вересня в Індії.

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Теги: Донбас депутат путін Ілля Пономарьов

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