Відновлення е-декларування: за тиждень про доходи відзвітували майже 4,3 тисячі посадовців

За 2022 рік декларації подали понад 281,8 тис. осіб

Станом на 11 вересня 2023 року декларації за 2021 рік подали вже 401,8 тис. публічних службовців. Про це йдеться в повідомленні Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Серед тих, хто подали декларацію:

51 народний депутат (+один за тиждень);

п'ять міністрів;

три заступники керівника Офісу президента;

35 740 посадовців категорій «А» та «Б» (держслужбовці на керівних посадах, +207 за тиждень);

2 636 суддів (+36 за тиждень, зокрема один суддя Конституційного суду України);

10 073 прокурорів, слідчих, дізнавачів (+56 за тиждень);

сім голів ОДА та ОВА.

«За тиждень прозвітували майже 4,3 тис. посадовців», – йдеться в повідомленні.

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За 2022 рік подали декларації понад 281,8 тис. осіб. Зокрема, 35 народних депутатів (+два за тиждень), два заступники керівника Офісу президента, чотири члени уряду, три голови ОДА/ОВА.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада голосувала за законопроєкт №9534 про е-декларування. Закон ухвалений, передбачено покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій. Але при цьому текст закону прийнято з нормою, яка передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в НАЗК заяву щодо персонального відкриття декларації впродовж року. Поправка про відкриття реєстру вже зараз не пройшла. Микола Тищенко голосував «проти».

Це викликало обурення широких кіл громадськості. Петиція, у якій президента Володимира Зеленського закликають накласти вето на ухвалений парламентом закон про декларування, набрала 25 тис. необхідних підписів за рекордні три години.

Як відомо, реєстр декларацій держслужбовців, який є умовою на шляху євроінтеграції, був закритий після початку повномасштабного вторгнення РФ під приводом забезпечення безпеки фігурантів. Така закритість сприяє накопиченню посадовцями тіньових доходів без пояснень і звітів.

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Сьогодні Зеленський наклав вето на законопроєкт про е-декларування, який залишає реєстри закритими ще на рік.