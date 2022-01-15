Уряд оголосив про початок війни на кіберфронті

Михайло Федоров анонсував посилення кібербезпеки

Віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відреагував на масштабну хакерську атаку українських органів влади.

На своїй сторінці у Facebook Федоров ще раз зазначив, що хакери атакували 70 сайтів державних органів, 10 з яких піддалися вторгненню, але їх контент не змінено, витоку персональних даних також не було, і не могло бути, це не реєстри. Більшість сайтів за словами міністра вже відновлено і вже працюють стабільно.

Федоров зазначив, що на вимогу СБУ та Держспецзв'язку портал «Дія» було відключено, щоб локалізувати радіус удару. Застосунок «Дія» працював і працює стабільно.

«Дякуємо всім службам, правоохоронним органам, партнерам.Це явна активізація кіберфронту, і наша команда частково перекине сили з розвитку державних послуг на допомогу відповідальним органам у напрямі побудови системи кібербезпеки», – зауважив Федоров.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.