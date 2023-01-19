Тимошенко, Татаров та кілька міністрів можуть втратити посади

Сьогодні ввечері очікується нарада щодо кадрових питань за участю Зеленського

Влада готує звільнення міністра енергетики Германа Галущенка. Крім того, посади можуть втратити заступники керівникка Офісу президента Кирило Тимошенко та Олег Татаров. Про це повідомляє Telegraf з посиланням на джерела.

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За словами співрозмовників, сьогодні ввечері очікується нарада щодо кадрових питань за участю президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що Тимошенко на Банковій відповідає за регіональну політику і курує проєкт «Велике будівництво». А до Татарова є запитання не лише в Україні через корупційну справу «Укрбуду» та житла для Нацгвардії, а й у США – за його неправдиві висловлювання щодо Революції Гідності, тісні зв'язки з підсанкційним Андрієм Портновим, антизахідну риторику та атаки на антикорупційну інфраструктуру.

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«Звільнення міністра Галущенка – питання практично вирішене. До роботи його відомства виникає дуже багато запитань», – кажуть співрозмовники.

Ще одним кандидатом на звільнення є міністр освіти й науки Сергій Шкарлет.

«Деякі перестановки назрівали давно, і питання може вирішитися вже найближчими днями. Але якщо по звільненню Галущенка Рада може проголосувати позитивно, то стосовно долі Шкарлета такої певності нема, адже його поки нема ким замінити», – додає джерело.

Нагадаємо, раніше «Главком» вже повідомляв про можливе звільнення Татарова. Цією інформацією із журналістами поділилося джерело зі «Слуги народу».

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Нещодавно виник черговий скандал навколо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Антикорупційний активіст Віталій Шабунін заявив, що високопоставлені чиновники Офісу президента зривали отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС за три дні до цього історичного рішення Євросоюзу.

Нагадаємо, Олег Татаров служив колишньому голові МВС Захарченку. Під час масової загибелі учасників Революції Гідності в лютому 2014 року на зустрічі з послами країн ЄС, «великої вісімки», Норвегії, Швейцарії та Китаю Татаров заявив, що міліція нібито не використовувала вогнепальну зброю проти протестувальників, а характер ран деяких убитих може свідчити про те, що в них стріляли нібито самі протестувальники.