Кислиця назвав причину, чому Росію досі не вигнали з ООН

Якби Росія не мала ядерної зброї, вона би ніколи не отримала місце СРСР в Радбезі у той спосіб, яким вона це зробила

Коли СРСР виключали з Ліги націй, ядерних держав не було

Головний аргументом, чому ООН не може виключити Росію, як свого часу виключили СРСР з Ліги націй, це ядерна зброя. Таку думку висловив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у інтерв’ю «Українській правді».

«Мені не подобається, коли лекала 19-20 століть переносяться на 21 століття. Люди говорять узагальненнями в той час, коли диявол ховається в деталях. Не було тоді ядерних держав. Тоді головними потугами вважалися військова й економічна міць.

Тоді вигнали Радянський Союз, тому що навіть сам приклад того, як маленька Фінляндія, маючи значно меншу армію (так само, як і зараз Україна – значно менша за Росію, зі значно меншою армією), по суті, змусила Радянський Союз програти ту війну. Але тоді Радянський Союз не був не лише потугою економічною у порівнянні зі Сполученими Штатами, з Європою, він не мав ядерної зброї», – зазначив дипломат.

На сьогоднішні, на думку Кислиці, єдина причина, чому не зробили те саме в ООН, що зробили з Радянським Союзом в Лізі націй, у тому, що Російська Федерація має ядерну зброю.

«Це не означає, що я вірю в те, що Путін застосує ядерну зброю. Але це не означає, що було б безвідповідальним, зокрема й з нашого боку, списати цей чинник з переліку факторів, які ми маємо враховувати й аналізувати. Якби Російська Федерація не мала ядерної зброї, вона би ніколи не отримала місце Радянського у Союзу в Раді Безпеки у той спосіб, яким вона захопила це місце.

Тому я глибоко переконаний, що це – єдина причина, через яку інші постійні члени Ради Безпеки, а саме Сполучені Штати, Велика Британія, Франція і Китай за зачиненими дверима в грудні 1991-го року погодилися обійти Статут ООН. Фактично зневажити також меморандуми юридичного радника ООН, в яких було закріплено, що за будь-яких варіантів розвалу Радянського Союзу передбачається голосування в Раді Безпеки, потім у Генеральній Асамблеї. Тим не менше, у грудні 91-го року, зважаючи на це все, передусім постійні члени погодилися з листом Єльцина про те, що Російська Федерація хоче бути продовжувачем Радянського Союзу», – зазначив Кислиця.

Дипломат зауважив, що в Україні дуже часто роблять помилку, коли кажуть, що Росія є правонаступником СРСР. Він зауважив, що у листі Єльцина не йшлося про правонаступництво, а про «продовжувача».

«Я сподіваюся, ми ніколи не побачимо ядерної війни. Тому що ядерна війна означає самогубство для Росії, важкі втрати для України та всієї Європи з наслідками за межами континенту. Це страшний сценарій, про який ніхто не повинен навіть думати, як такий, що може бути реалізованим», – додав представник України в ООН.

Нагадаємо, раніше очільник країни-агресорки, диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не погрожує ядерною зброєю, але застосує її, якщо це буде потрібно для захисту суверенітету РФ.

Депутат Європарламенту, польський політик Радослав Сікорський висловив думку, що після порушення Росією Будапештського меморандуму, за яким Україна віддала свій ядерний потенціал, Захід може надати можливість Україні захистити свою незалежність.

Казахстан раніше закликав країни світу розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року.

Додамо, що Федерація американських вчених оцінює запаси Росії приблизно в 4477 ядерних боєголовок. Вони призначені для використання стратегічними пусковими установками великої дальності та тактичними ядерними силами малої дальності. З них 1588 розгорнуто (812 перебувають на балістичних ракетах наземного базування, 576 на балістичних ракетах підводних човнів та, можливо, 200 на базах важких бомбардувальників).

977 стратегічних боєголовок на зберіганні та 1912 – нестратегічні. Ще 1500 боєголовок звільнені або очікують на демонтаж.