Ядерний удар по Україні? США послали важливий сигнал Путіну

Ціна дій Путіна буде просто астрономічною, запевнили США

Сполучені Штати Америки не відкидають можливості застосування Путіним проти України тактичної ядерної зброї. Про це сказала заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд в інтерв’ю «Європейській правді».

«Ми маємо справу з Путіним, і він вже давав наказ вчиняти жахливі, наджорстокі воєнні злочини. А отже, можливим є все, і нам треба бути готовими до використання Росією різних типів зброї з катастрофічними наслідками», – зазначила Нуланд.

За її словами, у зв’язку з цим США та інші представники трансатлантичної спільноти доносять до Путіна «сигнал про те, що цей крок буде катастрофою не тільки для України та для світу, але також це матиме абсолютно катастрофічні наслідки для самого Путіна і також для Росії».

Нуланд запевнила, що у разі ядерного удару США не залишать Україну наодинці. «І хоча зараз вже йдеться про воєнні злочини, за які Путіну доведеться відповідати, але використання такої зброї виведе ситуацію на принципово новий рівень. І ми забезпечимо, щоби ці наслідки сталися», – сказала вона.

Нуланд відмовилася уточнити, які наслідки чекають на Путіна. «Я вважаю, що за цих умов краще утриматися від цих деталей. Можу лише запевнити: навіть у порівнянні з тими високими втратами, тією високою ціною, яку для Росії має нинішня агресія – у цьому випадку ціна дій Путіна буде просто астрономічною», – сказала вона.

Як повідомлялося, станом на зараз у Чорному морі перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Їхній сумарний ракетний залп може становити до 16 ракет

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