Україна розраховує на допомогу Китаю, щоб зупинити війну

Китай пообіцяв Євросоюзу, що прагнутиме миру в Україні

Україна веде переговори з Китаєм через дипломатичні канали

Голова української делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія заявив, що Україна веде переговори з Китаєм через дипломатичні канали. Про це він написав у телеграм-каналі.

«Стан перемовин із Китаєм, напевно, найменш готовий, якщо порівнювати з іншими країнами, які нам допомагають. З ними ми підтримуємо контакти два рази на день, а от із Китаєм усе трохи важче», – визнав політик.

Арахамія припустив, що Китай врешті-решт долучиться. Він додав, що китайський лідер Сі Цзіньпін зробив заяву про те, що треба надати Україні максимальні умови, щоб наступив мир.

«Тобто дипломатичною мовою було сказано про те, що вони не заперечують», – заявив голова української делегації.

Нагадаємо, що в Україні триває 39-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, 2 квітня Китай пообіцяв Євросоюзу, що прагнутиме миру в Україні. Водночас досягати цього країна збирається на своїх умовах. Про це писав Reuters.

Раніше Джонсон провів «відверту» розмову з лідером Китаю про війну в Україні.

Також Китай запропонував варіанти припинення війни в Україні.

Тим часом Китай виділяє гумдопомогу Україні на понад $1,5 млн та заперечує підтримку Росії.