Китай зробив заяву щодо війни в Україні

У ЄС сподіваються, що Китай не дозволить Москві обходити санкції Заходу

Пекін сприятиме миру «у власний спосіб»

Китай 2 квітня пообіцяв Євросоюзу, що прагнутиме миру в Україні. Водночас досягати цього країна збирається на своїх умовах. Про це пише Reuters.

Цим Китай фактично відхилив тиск Заходу у питанні жорсткої позиції щодо Росії. Лі Кецян – прем'єр-міністр Китаю – заявив, що офіційний Пекін «по-своєму» добиватиметься миру.

Тим часом Сі Цзіньпін – президент Китаю – наголосив: він сподівається, що ЄС ставитиметься до його країни «незалежно». Цим політик натякнув на тісні зв'язки ЄС та США.

У ЄС сподіваються, що Китай не дозволить Москві обходити санкції Заходу. Відповідну заяву зробив Шарль Мішель – голова Євроради.

«Ми закликали Китай допомогти покласти край війні в Україні. Китай не може заплющувати очі на порушення Росією міжнародного права», – заявив він.

Мішель зауважив, що будь-які спроби допомогти Росії продовжать війну. Окрім того, він наголосив, що обидві сторони погодилися, що війна загрожує глобальній безпеці та світовій економіці.

Нагадаємо, раніше Джонсон провів «відверту» розмову з лідером Китаю про війну в Україні.

Також Китай запропонував варіанти припинення війни в Україні.

Тим часом Китай виділяє гумдопомогу Україні на понад $1,5 млн та заперечує підтримку Росії.

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