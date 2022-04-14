Нафтові трейдери скоротять закупівлю нафти в компаній РФ із 15 травня – Reuters

Санкції ЄС унеможливлюють покупку нафти компаній «Роснефть» або «Газпромнефть», які не вважаються «строго необхідними» для забезпечення енергетичної безпеки

Великі глобальні торгові організації планують зменшити від 15 травня покупки сировини російських нафтових компаній, контрольованих Кремлем, щоб не порушувати санкції Європейського Союзу. Про це повідомляє Reuters.

Розробка європейських санкцій виключає покупку нафти компаній «Роснефть» або «Газпромнефть», які не вважаються «строго необхідними» для забезпечення енергетичної безпеки країн ЄС.

За словами джерел, трейдери зараз ламають голови над тим, що означає «строго необхідні».

«Всі компанії сидять своїми юристами, щоб з'ясувати, що вони можуть і не можуть зробити. Неясно, що це означає для всього ланцюжка поставок, для вантажовідправників, страховиків», – сказало агентству джерело.

Так, компанії скорочують закупівлю задля забезпечення дотримання вимог із 15 травня, коли обмеження ЄС набудуть чинності.

У квітні обсяги компаній «Роснефть» або «Газпромнефть» склали 29 млн барелів, або майже 1 млн барелів на добу, що становить понад 40% загального експорту нафти марки Urals із західних портів Росії у квітні, згідно з планом навантаження.

Включення в список санкцій російської державної компанії «Транснефть» надалі ускладнить будь-які майбутні продажі.

У компанії Trafigura, яка є найбільшим покупцем російської нафти, кажуть, що «повністю дотримуються всіх санкцій і очікують, що з 15 травня обсяги торгівлі будуть додатково знижені».

Раніше компанія Vitol заявила, що обсяг торгівлі російською нафтою «значно знизиться в другому кварталі до скорочення поточних строкових договірних зобов'язань», а до кінця 2022 року вона припинить торгівлю російською нафтою.

Нагадаємо, російська нафтогазова промисловість почала зупинятися. Запасів вистачить до літа.

Також другий нафтопереробник Росії може зупинити усі свої заводи.

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