«Ми поховали свою країну». Кива знайшов шокуюче пояснення, навіщо вітав Путіна з уродинами

Народний депутат наголошує, що у нього «пів сім'ї живе у Москві»

Одіозний нардеп від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива пояснив, навіщо він привітав президента країни-агресорки Володимира Путіна з днем народження. Про свої вчинки, які супроводжуються хайпом, нардеп розповів в інтерв’ю виданню «Телеграф».

«Як стратегічно мислячий молодий політик я привітав Володимира Володимировича Путіна з днем народження. Цього дня його привітали усі лідери ключових країн – G7, G20, Європейський Союз, Байден, Макрон. Привітали Путіна, бо це дипломатичні норми взаємин із сусідніми державами, з партнерами. Та навіть із противниками. Зрозумійте, рано чи пізно ми опинимося за переговорним столом», – заявив член «ОПЗЖ».

Кива наголосив, що це вітання він «зробив для своєї країни, щоб згодом ми мали змогу знаходити точки дотику та компромісу».

«Дивіться, я це зробив два місяці тому, а сьогодні стоїть питання щодо прямих переговорів з Російською Федерацією», – вважає нардеп.

Депутат від політсили Медведчука переконує, що «рано чи пізно ми прийдемо за стіл переговорів».

«Ми розуміємо, що Росія все одно має вплив на нашу країну – хоч би як це було, це імперія, і ми від цього нікуди не дінемося. Ми не сховаємось від нашого північного сусіда, нам рано чи пізно все одно доведеться знаходити ці компроміси. І ми їх знайдемо, бо наші народи настільки переплетені один з одним», – вважає народний депутат і наголошує, що в нього «пів сім'ї живе у Москві».

«Питання війни з Росією – це питання демагогії у сенсі цього терміну. Його використовує окрема категорія політиків тоді, коли треба приховати свої невдачі, виправдати весь той хаос, який твориться в нашій країні, і, за великим рахунком, відвернути увагу населення», – вважає нардеп.

«Війна», «агресія», «небезпека вторгнення». Вісім років ці інформаційні фекалії виливаються на голови наших людей. Але насправді давайте говорити об'єктивно, Росія — наш стратегічний партнер, який на сьогоднішній день є фактично центральним. Адже у нас за ці вісім років ні на секунду не припинилися наші торговельно-економічні взаємини. Адже ми тільки балакаємо про те, що Росія – агресор, ми їх ненавидимо, протистоїмо «русскому міру». А ми фактично поховали свою країну. Торгово-економічні відносини не припинилися, а в якихось галузях вони навіть зросли. Дипломатичні взаємини не перервані, наші посольства спілкуються, у нас триває повноцінна робота як із сусідньою державою», – каже Кива.

Як відомо, 7 жовтня нардеп Ілля Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його «великим лідером дружнього до України народу».

Нагадаємо, що Кива хоче позбавити журналіста-розслідувача акредитації у Верховній Раді.

22 листопада журналісти Bihus.Info повідомили, що Ілля Кива, ймовірно, живе у будинку в Козині Київської області, який не вказано у його декларації. Вони вивчили фото та відео, опубліковані колегою Киви за фракцією Вадимом Рабиновичем під час обшуку у нардепа, – на них зафіксовано інтер'єр та екстер'єр будинку, а також території навколо нього.

Пізніше нардеп сказав, що подаватиме до суду на журналістів Bihus.Info за поширення недостовірної інформації про те, що під час обшуків у нього знайшли золоті злитки та велику кількість готівки.

Згодом видання Bihus.info спростувало інформацію про знайдені у домі Киви золото та готівку (відео).

Вранці 16 листопада стало відомо, що до народного депутата проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви вранці прийшли правоохоронці з обшуком.

Пізніше сам народний депутат розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.