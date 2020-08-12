Кольченко про затримання і суд: ми недалеко пішли від постсовка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишнього політв’язня Кремля затримали 10 серпня під стінами білоруського посольства

Кольченко прокоментував вирок суду за участь в протестах під посольством Білорусі

Колишній політв'язень Олександр Кольченко прокоментував вирок суду за участь в акції в Києві на підтримку протестів у Білорусі і висловив подяку всім, хто за нього переживав.

Про це він написав у Facebook.

«Останні події, що сталися в тому числі і зі мною, я схильний розцінювати так: ми прийшли на акцію щоб підтримати білорусів у їх боротьбі за свободу, проти диктатури; поліціянти і суддя висловили солідарність зі своіми колегами за цехом з Білорусі. Я це бачу саме так», – написав він.

За словами Кольченка, вирок йому винесла Левицька Тетяна Володимирівна; а поліцейські, які складали рапорти – Євген Погрібний (Сержант поліції роти №7 взводу №2 ППОП №2 ГУНП у м.Києві) Роман Ковтун (Капрал поліції роти №7 взводу №1 ППОП №2 ГУНП у м. Києві).

«Країна має знати своїх героїв», – написав він.

Кольченко заявив, що «поліцейське свавілля, перешкоджання мирному зібранню і винесення судового рішення лише на підставі очевидно брехливих рапортів поліціянтів, без допущення до судового розгляду ані журналістів, ані свідка подій – це всього лише вкотре пробите дно у списку з багатьох попередніх».

За його словами, в Україні ситуація зі свободою слова і мирних зібрань набагато краща, ніж у деяких сусідів, але «в той же час, мусимо визнати, що за ці 6 років ми недалеко зсунулись від (пост)совку».

«І це не є проблемою чинного президента (точніше — так: це є проблемою не тільки чинного президента): беркутня досі залишається в лавах поліції, всі ці 6 років. І це все, що треба знати про реформу МВС», – написав він.

Нагадаємо, під стінами білоруського посольства в Києві правоохоронці затримали п’ятьох осіб. Серед них був колишній політв’язень Кремля Олександр Кольченко, якого звільнили 7 вересня 2019-го року під час обміну в’язнями. Правоохоронці повідомили, що під стінами посольства Білорусі активісти кидали яйця і перешкоджали руху поліцейської автівки. Внаслідок чого і відбулося затримання. Олександра Кольченка відпустили з райвідділку одним із останніх, близько 22.00, і тоді повідомили про засідання суду о 10 ранку 11 серпня.

Як раніше повідомляв Главком, На акції у підтримку протестів у Білорусі під посольством у Києві затримали кількох людей, серед них колишній український політв'язень Олександр Кольченко