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    Події в Україні

    Удар по Часовому Яру: уже відомо про 34 загиблих

    Окупанти обстріляли Часів Яр чотирма ракетами типу &laquo;Ураган&raquo; - Удар по Часовому Яру: уже відомо про 34 загиблих
    Окупанти обстріляли Часів Яр чотирма ракетами типу «Ураган»
    фото: ДСНС

    З-під завалів врятовано дев’ять осіб

    Під завалами п’ятиповерхового житлового будинку в м. Часів Яр на Донеччині виявили тіло ще однієї людини. Всього на цей момент загинуло 34 особи. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

    «Станом на 07:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу п'ятити поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 35 загиблих осіб, з них одна дитина (хлопчик близько 9 років)», – йдеться в повідомленні.

    З-під завалів врятовано дев’ять осіб. Проведено розчищення та розбір понад 300 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають.

    Нагадаємо, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині.

    За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири.

    Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Удар по Часовому Яру: уже відомо про 34 загиблих