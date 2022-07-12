Удар по Часовому Яру: уже відомо про 34 загиблих

З-під завалів врятовано дев’ять осіб

Під завалами п’ятиповерхового житлового будинку в м. Часів Яр на Донеччині виявили тіло ще однієї людини. Всього на цей момент загинуло 34 особи. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

«Станом на 07:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу п'ятити поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 35 загиблих осіб, з них одна дитина (хлопчик близько 9 років)», – йдеться в повідомленні.

З-під завалів врятовано дев’ять осіб. Проведено розчищення та розбір понад 300 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають.