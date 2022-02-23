Колишній головний дипломат України пояснив небезпеку краху Мінських угод

За словами Клімкіна, росіяни вважають, що вони ні від чого не відмовлялися

«Позиції росіян не змінилися, потрібна нова стратегія»

Відмова від Мінського процесу, при всій його недосконалості, не принесе жодного виграшу Україні. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив колишній глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін, за часів роботи якого і були ухвалені Мінські угоди.

«У Москві будуть продовжувати казати, що розмовляйте з цими сепаратистами напряму, але тепер там ще й буде російська армія, – нагадує він. – Тож потрібна нова стратегія поведінки. Росія чітко сказала, що подальші дії обговорюватиме тільки зі Сполученими Штатами, а нам будуть казати – розмовляйте з «республіками».

За словами Клімкіна, росіяни вважають, що вони ні від чого не відмовлялися. Вони впевнені, що навпаки зміцнили логіку необхідності змусити Україну говорити з «Донецьком» та «Луганськом».

«Зараз вони просто вийшли з цього процесу і всі питання безпеки, звільнення заручників, на їхню думку, ми маємо вирішувати з визнаними ними «республіками». Тому у росіян позиції особливо не змінилися», – пояснює дипломат.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», член комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський заявив: зараз Україна не може казати, що визнає для себе виконання «Мінська» необов’язковим.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що після визнання «незалежності» фейкових утворень «ЛНР» і «ДНР» Мінських угод більше не існує.

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого заявив, що визнання Росією «незалежності» окупованих ОРДЛО означає її односторонній вихід з Мінських домовленостей.

Путін в черговий раз виступив з ультиматумами на адресу України. Путін каже, що Україна має визнати анексію Криму та відмовитися від перспективи членства в НАТО. Таким чином, на думку російського диктатора, станеться «відновлення дипломатичних відносин». Крім того Путін вимагає роззброїти Україну.

Як відомо, 22 лютого Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».