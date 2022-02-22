Путін вимагає роззброїти Україну

Президент країни-агресорки Володимир Путін проти того, щоб Україна захищалась

Російський диктатор хоче, щоб Україна відмови від вступу до НАТО

Президент Російської Федерації заявив, що категорично проти вступу України до НАТО. Він вимагає «демілітаризацію сьогоднішньої України», про що заявив на брифінгу.

«Найголовніший пункт – це демілітаризація сьогоднішньої України. Оскільки це єдиний контрольований фактор, за яким можна спостерігати і контролювати», – сказав Путін.

Нагадаємо, сьогодні Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

«На жаль, на даний момент часу, ми розуміємо, що це неможливо через бойові дії, які там досі триває і мають тенденцію до загострення», – додав Путін.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР».

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.