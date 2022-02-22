«Слуга народу» боїться визнавати крах Мінських угод

Зараз Україна не може казати, що визнає для себе виконання «Мінська» необов’язковим, вважає Федір Веніславський

«Жити в парадигмі Мінських угод уже неактуально, але…»

Зараз Україна не може казати, що визнає для себе виконання «Мінська» необов’язковим. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив народний депутат від «Слуги народу», член комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

«Треба зважено до цього підійти, аби, не дай Бог, не було чергових жертв серед мирного населення та військових. Думаю, що жити в парадигмі Мінських угод точно вже неактуально, але дотримання режиму припинення вогню як їхнього елементу має на сьогодні важливе значення», – пояснив свою думку депутат.

За словами Веніславського, режим припинення вогню та відведення військових озброєнь безпосередньо прив’язані до Мінський домовленостей. Тому треба дочекатися подальшого розвитку подій, аби робити різкі заяви та рухи».

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що після визнання «незалежності» фейкових утворень «ЛНР» і «ДНР» Мінських угод більше не існує.

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого заявив, що визнання Росією «незалежності» окупованих ОРДЛО означає її односторонній вихід з Мінських домовленостей.

Путін в черговий раз виступив з ультиматумами на адресу України. Путін каже, що Україна має визнати анексію Криму та відмовитися від перспективи членства в НАТО. Таким чином, на думку російського диктатора, станеться «відновлення дипломатичних відносин». Крім того Путін вимагає роззброїти Україну.

Нагадаємо, сьогодні Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».