Столтенберг: Росія планує повномасштабну атаку

Столтенберг сказав, що це найнебезпечніший момент для європейської безпеки за десятиліття

Єнс Столтенберг сказав, що це найнебезпечніший момент для європейської безпеки за десятиліття

Генсек Північноатлантичного альянсу виступив із заявою після засідання комісії Україна-НАТО

Російська Федерація не припиняла планувати повномасштабне вторгнення в Україну з моменту визнання «незалежності» фейкових утворень «ЛДНР». Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг після засідання Комісії Україна-НАТО, пише The Guardian.

«Все вказує на те, що Росія продовжує планувати повномасштабний напад на Україну», – сказав Столтенберг журналістам.

«Ми бачимо безперервне нарощування військ... Ми бачимо, що все більше і більше сил виходять з таборів, перебувають у бойових порядках і готові до удару. І ми бачимо триваючі провокації на Донбасі та різні операції під фальшивим прапором, коли вони намагалися створити привід для нападу. І тоді, звісно, минулої ночі ми побачили, що російські війська продовжують просуватися на Донбас, у Донецьку та Луганську області. А далі маємо погрозливу риторику, яка фактично підтвердилася у вчорашньому виступі президента Путіна», – заявив генсек НАТО.

Водночас Столтенберг наголосив, що для Росії «ніколи не пізно» відмовитись від нападу.

«Ми продовжуємо закликати Росію відступити, до деескалації та сумлінно брати участь у дипломатичних зусиллях для пошуку політичного рішення», – підкреслив Столтенберг.

Столтенберг сказав, що це найнебезпечніший момент для європейської безпеки за десятиліття.

Тим часом Путін вимагає роззброїти Україну. Президент Російської Федерації заявив, що категорично проти вступу України до НАТО.

Нагадаємо, сьогодні Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР». «На жаль, на даний момент часу, ми розуміємо, що це неможливо через бойові дії, які там досі триває і мають тенденцію до загострення», – додав Путін.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР».

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.



