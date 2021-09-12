Колишній соратник назвав головну проблему Смешка

Ігор Смешко не зрозумів феномену свого виборця і не зумів втримати його

Денисенко вважає: партія Смешка бездарно програла парламентські та місцеві вибори в Києві

15-й номер у списку партії Ігоря Смешка «Сила і честь» на парламентських виборах 2019 року, політолог Вадим Денисенко назвав дві причини провалу партії і на парламентських, і на місцевих виборах у столиці. Це нерозуміння лідером партії феномену свого виборця і невміння втримати його.

«Для виборців Смешка дуже важливою є Революція Гідності. Водночас одна з ключових тез Смешка, продиктована його найближчим оточенням, полягає в тому, що найбільше зло – це люстрація після Майдану. Природно, що цей виборець, якому дуже болить питання корупції, справедливості, почувши цю тезу, проголосує за когось іншого», – пояснив Денисенко в інтерв’ю «Главкому».

Після виборів всі говорили про феномен Смешка, але слід говорити радше про феномен виборця цього кандидата, вважає експерт.

«Це проукраїнськи налаштований електорат. Це «противсіхи», які мають дивну психологічну особливість: вважають, що вони повинні неодмінно за когось проголосувати. Людей із подібною позицією десь 7-8%. Їм не подобався ніхто із чинних на той момент політиків, Зеленський їм теж був не до душі», – додав колишній соратник Смешка.

Нерозуміння цього й стало причиною того, що лідер партії «Сила і честь» не зміг довести своїх виборців до дільниць і розгубив їх в останні два місяці перед виборами.

«Смешко міг мати до 10% у столиці, а в результаті отримав менше як 2%», – підкреслив колишній соратник лідера «Сили і честі».

Якщо порівнювати потенціал Смешка та Гройсмана на наступних виборах, то на даний час не можна сказати, у кого більші виборчі перспективи.

«Потенціал є в обох. Питання у тому, хто і як розпорядиться цим потенціалом. Не можна відкидати той варіант, що ці політики можуть об'єднатися», – допускає експерт.

Щодо інших політичних об’єднань, які могли б відбутися на наступних виборах, то про них говорити ще дуже рано.

«Ми вже бачили об'єднання Ляшка і Тимошенко на чернігівському виборчому окрузі, яке показало, що попри, здавалося б, непогані фінансові ресурси, воно нічого не дало (у 2020 році на довиборах у Раду на 208 окрузі «Батьківщина» не висувала свого кандидата, підтримавши кандидатуру очільника «Радикальної партії» Олега Ляшка як єдиного кандидата від проукраїнських сил. Проте переміг на окрузі кандидат від «Слуги народу» Анатолій Гунько, який набрав на 1400 голосів більше, ніж Ляшко – «Главком»). Тому треба спочатку глибоко аналізувати, що саме може дати кожне об'єднання у виборчому плані», – вважає Вадим Денисенко.

Нагадаємо, як свідчать свіжі рейтинги політичних партій, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, найкращі шанси пройти до парламенту мали б партії «Слуга народу» з результатом 25,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. На другому місці «Європейська солідарність» – 14,1%, третє місце посіла проросійська «Опозиційна платформа – За життя» – 12,4%. За «Батьківщину» готові проголосувати 10,6% опитаних.