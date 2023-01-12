Комітет Ради передумав: замість Порошенка в ПАРЄ поїде представник «Довіри»

Раніше той самий комітет включив лідера фракції «ЄС» у делегацію

11 січня відбулось засідання Комітету Верховної ради із закордонних справ, на якому переголосували попереднє рішення щодо делегування в ПАРЄ від «Європейської Солідарності» Петра Порошенка, натомість направили представників груп «За майбутнє» і «Довіра», повідомила депутатка від «ЄС» Ірина Геращенко.

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За інформацією Геращенко, засідання комітету закордонних справ тривало понад чотири години. Спочатку голова комітету Олександр Мережко намагався заблокувати ініціативу щодо запрошення на комітет новопризначеної пані посла України в Болгарії Олесі Ілащук.

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Згодом, додала Геращенко, комітет «вирішив не пустити Петра Порошенка в ПАРЄ». Водночас раніше той самий комітет прийняв рішення, що лідер фракції «ЄС» зайде у делегацію.

«Недопуск ПП на ПА НАТО, виходить, був квіточками. Єдність від влади в усій красі», – наголосила Геращенко.

Нагадаємо, 21 грудня 2022 року Комітет закордонних справ українського парламенту вніс зміни до делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи, включивши до складу делегації лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка.