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Комітет Ради передумав: замість Порошенка в ПАРЄ поїде представник «Довіри»

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Комітет Ради передумав: замість Порошенка в ПАРЄ поїде представник «Довіри»

Раніше той самий комітет включив лідера фракції «ЄС» у делегацію

11 січня відбулось засідання Комітету Верховної ради із закордонних справ, на якому переголосували попереднє рішення щодо делегування в ПАРЄ від «Європейської Солідарності» Петра Порошенка, натомість направили представників груп «За майбутнє» і «Довіра», повідомила депутатка від «ЄС» Ірина Геращенко.

За інформацією Геращенко, засідання комітету закордонних справ тривало понад чотири години. Спочатку голова комітету Олександр Мережко намагався заблокувати ініціативу щодо запрошення на комітет новопризначеної пані посла України в Болгарії Олесі Ілащук.

Згодом, додала Геращенко, комітет «вирішив не пустити Петра Порошенка в ПАРЄ». Водночас раніше той самий комітет прийняв рішення, що лідер фракції «ЄС» зайде у делегацію.

«Недопуск ПП на ПА НАТО, виходить, був квіточками. Єдність від влади в усій красі», – наголосила Геращенко.

Нагадаємо, 21 грудня 2022 року Комітет закордонних справ українського парламенту вніс зміни до делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи, включивши до складу делегації лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка.

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Теги: війна росія ПАРЄ

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