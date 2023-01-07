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Український нардеп висунув свою кандидатуру на посаду президента ПАРЄ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Український нардеп висунув свою кандидатуру на посаду президента ПАРЄ
Народний депутат Олександр Мережко претендує на пост президента ПАРЄ
фото з відкритих джерел

За словами нардепа, його програма складається з трьох головних пунктів

Народний депутат від партії «Слуга народу» й член делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Олександр Мережко, заявив, що висунув свою кандидатуру на посаду президента ПАРЄ. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Мережко повідомив, що щиро вдячний колегам за підтримку його рішення висунути свою кандидатуру на посаду президента Парламентької асамблеї Ради Європи.

«Щиро вдячний своїм колегам за підтримку мого рішення висунути свою кандидатуру на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи», – написав Мережко.

За словами нардепа, його програма складається з трьох головних пунктів:

  • відновлення демократії всередині ПАРЄ, тобто антидемократичну систему виборів президента, яка є зараз, і яка є, по суті, виборами без виборів, треба замінити на справжні конкурентні вибори. У цьому плані ПАРЄ має бути взірцем демократичних виборів.
  • всередині ПАРЄ необхідно рішуче позбутися будь-якого російського чи проросійського впливу. Треба ці зміни зробити невідворотними і не допустити повернення до політики "діалогу" з Росією.
  • ПАРЄ має розширити систему захисту прав людини. Треба активно протидіяти системним порушенням прав людини і злочинам проти прав людини, які скоюють країни, що не є членами Ради Європи, але які мають наслідки в країнах членах Ради Європи.
Український нардеп висунув свою кандидатуру на посаду президента ПАРЄ фото 1

Мережко оприлюднив копію листа народних депутатів до європейської міжпарламентської організації про підтримку його висунення кандидатом.

Раніше «Слуга народу» Олександр Мережко закликав до конфіскації російського посольства. 

Нагадаємо,  Польща та Фінляндія підтримали конфіскацію російських активів на користь України. Як повідомлялося, Україна представила на засіданні надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації битків, спричинених російською війною. Проєкт представив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. До відома, 14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської війни. 

Читайте також: Олександр Мережко: Чому б не конфіскувати російське посольство в Україні?

Теги: Польща вибори депутат Фінляндія партії посольство Україна Facebook Сергій Кислиця Олександр Мережко

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