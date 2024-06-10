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Конференція з відновлення у Берліні: Зеленський затвердив склад делегації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Конференція з відновлення у Берліні: Зеленський затвердив склад делегації
фото: Офіс президента

Делегацію очолить віцепрем’єрка-міністр економіки Юлія Свириденко

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка представлятиме Україну на третій конференції з відновлення, що розпочинається 11 червня у столиці Німеччини Берліні. Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті Офісу президента.

Делегацію очолить віцепрем’єрка-міністр економіки Юлія Свириденко.

До складу також увійдуть:

  • міністр енергетики Герман Галущенко;
  • міністр соціальної політики Оксана Жолнович;
  • міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін;
  • міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко;
  • міністр фінансів Сергій Марченко;
  • віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;
  • перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков;
  • заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

Свириденко дозволили вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації України, залучати в установленому порядку для забезпечення її роботи радників, експертів, технічних працівників.

Міністерству економіки України за погодженням із Міністерством закордонних справ України доручено затвердити вказівки делегації України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024). 

Нагадаємо, голова Національного агентства з питань відновлення Мустафа Найєм, який сьогодні подав у відставку, заявив, що уряд не схвалив його поїздку на конференцію з відбудови до Берліну.

 

Теги: Володимир Зеленський Берлін

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