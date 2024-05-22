Зеленський оновив склад делегації, яка обговорюватиме гарантії безпеки України

Зеленський затвердив зміни до складу делегації для участі в міжнародних переговорах щодо гарантій безпеки для України

Президент України додав до складу делегації шість нових членів

Сьогодні, 22 травня, президент України Володимир Зеленський своїм Розпорядженням №55/2024-рп оновив склад делегації для участі в міжнародних переговорах щодо гарантій безпеки для нашої країни. Відповідний документ опублікований на офіційному сайті глави держави.

Внесено зміни до Розпорядження Президента України від 8 січня 2024 року № 2/2024-рп «Про делегацію України для участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України» (зі змінами, внесеними Розпорядженням від 11 березня 2024 року № 25/2024-рп). До складу делегації України уведено:

Гринчук Світлану Василівну – заступницю Міністра енергетики України

Іващенка Олега Івановича – голову Служби зовнішньої розвідки України

Потія Олександра Володимировича – заступника голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Сибігу Андрія Івановича – першого заступника міністра закордонних справ України

Соболева Олексія Дмитровича – заступника міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Окрім того, Розпорядження президента затверджує у складі делегації України для участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України Мудру Ірину Романівну – заступницю керівника Офісу Президента України.

Зі складу делегації України виведено Олександра Литвиненка, Миколу Точицького, Ігоря Фоменка. Розпорядження набрало чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 8 січня цього року президент Володимир Зеленський визначив учасників делегації для участі в міжнародних переговорах щодо гарантій безпеки для України. До списку потрапили, зокрема, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.