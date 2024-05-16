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Зеленський ветував закон, який дозволяв звільняти людину за неповідомлення про зв’язки в окупації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський ветував закон, який дозволяв звільняти людину за неповідомлення про зв’язки в окупації
Зеленський прикріпив до законопроєкту свої пропозиції
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Раніше правозахисні організації закликали Зеленського не підписувати закон №7731

Президент Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений парламентом законопроєкт. Зокрема, він дозволяв роботодавцю звільняти з роботи людину за колабораціонізм. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що вчора Зеленський наклав на нього вето і прикріпив до законопроєкту свої пропозиції. А вже сьогодні його направили на розгляд до профільного комітету парламенту.

25 квітня Верховна рада ухвалила закон №7731 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань».

Верховна Рада надала роботодавцям право розірвати трудовий договір з працівником, якщо той не виконує «правил поведінки на підприємстві, в установі, організації». У цих правилах має бути положення про:

  • надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, які постійно проживають на території росії або тимчасово окупованій території України;
  • зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також умови роботи з конфіденційною інформацією.

Також стратегічно важливі держорганізації зможуть відсторонити працівника від роботи у випадку проведення службової перевірки.

Щоб захистити працівників від безпідставного звільнення, депутати встановили, що розірвання трудового договору з вищезазначених підстав може бути проведене лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), крім низки випадків.

Правозахисні організації закликали Зеленського не підписувати цей закон, оскільки він створює підстави для утисків та стигматизації людей, які мають родичів і друзів в окупації.

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Теги: Володимир Зеленський президент закон Верховна Рада колабораціонізм

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