Митна служба відновлює документальні перевірки: президент підписав закон

Також регламентовано критерії для включення підприємств до планів-графіків документальних планових виїзних перевірок митного органу в 2024 році

«Митні органи зобов’язані поновити на невикористаний строк документальні перевірки, зустрічні звірки, розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року»

Президент Володимир Зеленський 14 травня підписав закон, яким поновлено повноваження митних органів на проведення документальних перевірок. Про це повідомляє Держмитслужба.

Відповідний закон №3613-IX «Про внесення змін до Митного кодексу та інших законів щодо особливостей здійснення митного контролю та митного оформлення окремих категорій товарів» офіційно оприлюднено 15 травня – він вже набув чинності.

Законом, зокрема, поновлено проведення:

планових виїзних документальних перевірок;

позапланових виїзних документальних перевірок;

невиїзних документальних перевірок;

зустрічних звірок.

«Митні органи зобов’язані поновити на невикористаний строк документальні перевірки, зустрічні звірки, розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року. При цьому, акти (довідки) про результати документальних перевірок, зустрічних звірок, заперечення до актів перевірок, податкові повідомлення-рішення, процедуру вручення яких не завершено до 24 лютого 2022 року, надсилаються (вручаються) до 1 липня 2024 року», – йдеться у повідомленні.

Також регламентовано критерії для включення підприємств до планів-графіків документальних планових виїзних перевірок митного органу в 2024 році, а саме:

які здійснюють ввезення на митну територію України підакцизних товарів, товарів, подібних до тих, щодо яких застосовуються особливі види мита;

які здійснюють вивезення з митної території України товарів, на які законом встановлено вивізне мито;

які оформили митні декларації із звільненням від сплати митних платежів, використанням пільг, розстроченням сплати митних платежів;

щодо яких у митного органу наявна інформація про декларування складових митної вартості, визначених цим Кодексом, не в повному обсязі;

щодо яких у митного органу наявна інформація про порушення правил класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД;

щодо яких у митного органу наявна інформація щодо недостовірного декларування країни походження, що впливає на надходження митних платежів до бюджету.

Квартальні плани-графіки документальних планових виїзних перевірок митного органу будуть оприлюднюватись на офіційному веб-сайті Держмитслужби до 15 числа останнього місяця кварталу, який передує кварталу, в якому будуть проводитися такі документальні планові виїзні перевірки, пояснили у відомстві.

При цьому, продовжено дію мораторію на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи щодо платників податків: з питань ввезення ними на митну територію України товарів, визнаних гуманітарною допомогою у період дії воєнного стану; та місцезнаходженням яких є тимчасово окуповані території України, зони бойових дій, а також зони можливих бойових дій.

Нагадаємо, протягом січня-лютого 2024 року товарообіг України склав $16,8 млрд. Це на 2% більше за аналогічний період 2023 року. Про це повідомила Державна митна служба України.

За даними митниці, в Україну імпортували товарів на суму $10 млрд, а експортували – на суму $6,8 млрд.