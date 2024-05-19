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Зеленський: окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський: окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну
Зеленський подякував військовим, які тримають фронт
фото: Офіс президента

Президент розповів про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 816-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про ситуацію на фронті, а також подякував військовим, що тримають оборону на найгарячіших напрямках. Крім того, глава держави згадав рятувальників, які ліквідовують наслідки російської агресії.

«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні, як щодня, першочергова наша увага всім районам бойових дій – усій лінії захисту. Була доповідь Головкома – генерал Сирський якраз на передовій, безпосередньо в наших бойових бригадах. Результати цих днів – усього тижня – ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. П’ятдесят сьома бригада, Вісімдесят друга бригада ДШВ – дякую вам, воїни! І при цьому наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках – зокрема, в районах міста Часів Яр та інших. Власне, окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини. Я дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які достатньо сміливо і стійко виконують бойові накази та зберігають наші позиції. Особливо відзначу за бої цими днями Сорок першу бригаду передусім, спецпідрозділи ГУР «Кракен» і «Артан» та підрозділи Нацгвардії. Саме за Часів Яр – за знищену російську техніку та відбиття штурмів – дякую вам, хлопці! А також особливо хочу подякувати Двісті двадцять п’ятому окремому штурмовому батальйону – просто молодці!

Друге. Дякую всім нашим підрозділам ДСНС України та Національної поліції, кожному медичному працівнику, усім працівникам ремонтних бригад, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів. Жорстокі російські обстріли та ракетні удари, удари керованими авіабомбами щодня продовжуються. Сумщина, Харківщина. Донеччина, Запоріжжя, Миколаївщина, міста Дніпровщини. Якими б не були складнощі, всюди є належне реагування наших екстрених служб – усіх рятівників життя. Відзначу сьогодні рятувальників Харківщини, які проявили себе в допомозі нашим людям: Андрій Плахонін, Артем Костиря, Максим Томко, Владислав Касьянюк, Андрій Скиба, Станіслав Нещеретний – усі працівники ДСНС у Харківській області. Дякую! Також вдячний Світлані Шовковій, лікарю, Вовчанського  відділення екстреної медичної допомоги. Дякую також рятувальникам ДСНС України на Сумщині: Євген Костров, Андрій Ольховський, Сергій Ковбаса, Ігор Пономаренко. Дякую за відданість справі фельдшерам бригад екстреної допомоги, які працюють на Сумщині та відзначились цими днями й тижнями: Марина Бакун та Олег Єфименко. І майстрам ремонтних бригад, які відновлюють нормальність життя після російських обстрілів саме на Сумщині, – Олександру Столяренку, Сергію Кислому та всім вашим колегам. Дякую кожному й кожній, хто, виконуючи свої професійні обов’язки, допомагає всій нашій державі стояти проти російського терору й захищати життя. Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави і хто допомагає іншим пройти цей важкий час!

Слава Україні!»

Нагадаємо, країна-терористка Росія хоче перетворити Суми та Харків на «сіру зону», тобто іншими словами на «санітарну зону». 

До слова, на Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська. 

Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.

Читайте також: Оборонний вал на Харківщині. Великий «розпил» у деталях 
Теги: Запоріжжя Миколаївщина Донеччина Миколаїв Сумщина українці Харківщина Володимир Зеленський Часів Яр

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