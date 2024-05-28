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Безпекові угоди та запобіжний захід ексзаступнику Єрмака. Головне за 28 травня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Безпекові угоди та запобіжний захід ексзаступнику Єрмака. Головне за 28 травня
У Лісабоні Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки
фото: Офіс президента

Засновник та голова «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко пішов з життя на 64 році життя

Вищий антикорупційний суд обрав ексзаступнику глави Офісу президента Андрію Смирнову запобіжний захід, Україна та Португалія підписали безпекову угоду, Грузинський парламент подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон «Про прозорість іноземного впливу». «Главком» склав добірку новин 28 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику Єрмака

Сьогодні, 28 травня, Вищий антикорупційний суд у вівторок обрав колишньому заступнику глави Офісу президента Андрію Смирнову запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн.

ВАКС підтримав позицію прокурора і зобов’язав Смирнова: прибувати на вимогу детектива, прокурора і суду та не залишати Київ без їхнього дозволу;
повідомляти детективу, прокурору і суду про зміну місця проживання і роботи, не спілкуватися зі свідками у справі, здати паспорт і закордонний паспорт.

Україна та Португалія уклали угоду про безпеку: що вона передбачає

Сьогодні, 28 травня, Україна та Португалія підписали безпекову угоду. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру,.

«Ми підписали безпекову угоду, яка фіксує нашу спільну відданість захисту наших народів, нашої Європи від російського терору», – сказав Зеленський.

За його словами, безпекова угода регулює всі основні аспекти взаємодії між Україною та Португалією. Монтенегру своєю чергою зауважив, що підписаний договір ще раз підтверджує співпрацю між Україною та Португалією.

Також сьогодні Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки. Це вже 11 подібний договір для Києва. Документ включає в себе щонайменше 977 мільйонів євро як військову допомогу Бельгії Україні цього року, а також зобов'язання Бельгії надати Києву підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

Парламент Грузії остаточно затвердив закон про іноагентів

Грузинський парламент подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон «Про прозорість іноземного впливу». Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

За рішення проігнорувати зауваження Зурабішвілі проголосували 66 грузинських депутатів. За подолання вето президентки Грузії проголосували 84 депутати, проти – чотири.

Згідно з Конституцією Грузії, тепер закон протягом трьох днів передається президенту Грузії. Зурабішвілі протягом п'яти днів може підписати й опублікувати його.

Правоохоронці повторно затримали ексначальника Одеського ТЦК Борисова

У Києві правоохоронці затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням. 

Експосадовцю оголосили нову підозру щодо легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн грн, а саме за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. У квітні слідчі ДБР завершило досудове розслідування та передало до суду іншу справу щодо Борисова. Весь цей час екскерівник обласного ТЦК перебував у СІЗО.

Олександр Мартиненко пішов з життя на 64 році життя
Олександр Мартиненко пішов з життя на 64 році життя

Помер засновник і голова агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко

Засновник та голова «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко пішов з життя на 64 році життя. «Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок», – йдеться в повідомленні.

Мартиненко з 2003 був генеральним директором та кінцевим бенефіціаром «Інтерфакс-Україна». Окрім того, Мартиненко був секретарем Ради з питань інформаційної політики при президентові України (2001–2002) та членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення (2002–2003).

Також Мартиненко був заслуженим журналістом України там мав орден «За заслуги» III ступеня й орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня.

 

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Теги: паспорт прокурор Португалія Володимир Зеленський Україна Антикорупційний суд

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