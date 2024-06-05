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Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по території Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по території Росії
Президент України та прем'єр Британії провели телефонну розмову
фото з відкритих джерел

Зеленський відзначив рішення Великої Британії дозволити бити Україні по військових цілях на території РФ

Велика Британія вирішила дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Російської Федерації своєю зброєю. Про це повідомляє Офіс президента України.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський та прем'єр Британії Ріші Сунак провели телефонну розмову. Основну увагу лідери приділили підготовці до саміту миру, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

«Переконаний, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена ​​на саміті на найвищому рівні», – зазначив Зеленський.

Президент України та прем'єр Британії торкнулися питань посилення української протиповітряної оборони та далекобійних можливостей.

«Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території РФ», – йдеться в повідомленні.

За словами глави держави, таке рішення Лондона завадить спробам РФ розширити війну та врятує життя людей.

Ще однією темою для обговорення стали можливості для спільних тренувальних місій між Україною та Британією.

Нагадаємо, Україна за останні дні вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити.

Раніше німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації. Про це сказав речник уряду Штеффен Хебештрайт. Німеччина домовилася з Україною, що та використовуватиме німецьку зброю «відповідно до міжнародного права» для захисту від російських ударів, які завдають із прикордонних територій РФ.

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Теги: зброя Велика Британія Ріші Сунак Володимир Зеленський росія

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