Конституційний суд: розпуск парламенту і дострокові вибори - законні
Судді не знайшли порушення в указі президента про розпуск Верховної Ради.
Конституційний суд України провів закрите засідання 20 червня, на якому розглянув законність розпуску Президентом України Володимиром Зеленським, Верховної Ради.
Суд таки дозволив розпустити Верховну Раду восьмого скликання, повідомляють «Укрінформ» та «Інтерфакс-Україна».
Рішення вступає у дію одразу з моменту оголошення.
«Суд визнав конституційним указ Президента про розпуск парламенту», - сказало джерело «Укрінформу».
Конституційний суд не знайшов порушень в указі президента про розпуск Верховної Ради.