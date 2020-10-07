Лерос заявив, що 236 депутатів від «Слуги народу» беруть гроші в конвертах



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Лерос анонсував нову серію плівок з розмовами високопосадовців

Народний депутат України Гео Лерос заявив, що 236 депутатів від «Слуги народу» беруть гроші в конвертах.

Про це Лерос заявив в ефірі «Прямого».

«Я хотів би вам досить унікальну новину сказати. Це інформація, яка ще ніде не звучала. Ви зачепили тему щодо конвертів. 236 народних депутатів фракції «Слуга народу» отримують ці конверти. 236», - сказав він.

Лерос анонсував нову серію плівок з розмовами високопосадовців.

«Буде ще ряд цікавої інформації, якою, як я сказав, буду виводити цих чортів на чисту воду», – заявив нардеп.

«Я раніше заявляв про те, що, безумовно, президент України, всі ці служби безпеки, правоохоронні органи – вони захищають зараз всю цю корупційну зграю. Але рано чи пізно – сподіваюся, що рано – Зеленський перестане бути президентом і йому не вдасться вже покривати цих людей ...», – зазначив Лерос.

Як повідомлялося, 1 вересня, Гео Лероса виключили з фракції «Слуга народу». Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

2 жовтня Лерос оприлюднив шматки записів розмов, які, за його твердженням, вказують на те, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак покривають корупційні дії Дениса Комарницького у Києві.

Нещодавно Лерос заявив, що на нього готують напад колишній однопартієць і ексдепутат Київради.