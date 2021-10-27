Кремль побачив у заяві Зеленського «територіальні претензії»

Напередодні Володимир Зеленський заявив: спочатку повернемо «Скіфське золото», а потім і Крим

Речник президента країни-агресорки Дмитро Пєсков розцінив вчорашню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що окупований Крим з часом повернеться, як «територіальну претензію». Про це прессекретар Володимира Путіна заявив на брифінгу, інформують росЗМІ.

«Безумовно, заява про повернення Криму в даний час є нічим іншим, як заявою про територіальні претензії до Російської Федерації. Подібні заяви можуть мати негативні наслідки. Що стосується «Скіфського золота», то належить проаналізувати судові перспективи та виконати юридичні процедури, які можливі для продовження процесу», – заявив Пєсков.

Зазначимо, напередодні Володимир Зеленський заявив: спочатку повернемо «Скіфське золото», а потім і Крим.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає рішення суду Амстердаму про повернення скіфського золота Україні великою перемогою для держави.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама, де відбувалося слухання по суті у справі про приналежність колекції «скіфського золота», ухвалив рішення на користь України. Таким чином, колекцію золотих прикрас скіфської доби страховою вартістю €3 млн, мають повернути Україні.

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