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Що відомо про нового секретаря РНБО, який прийшов замість Данілова

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Що відомо про нового секретаря РНБО, який прийшов замість Данілова
Олександр Литвиненко народився в Києві, але вищу освіту здобув в Інституті криптографії, зв'язку та інформатики академії ФСБ Росії
фото з відкритих джерел

Новим секретарем РНБО став Олександр Валерійович Литвиненко, який раніше обіймав пост глави Служби зовнішньої розвідки України

Сьогодні, 26 березня, президент Володимир Зеленський призначив новим секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександра Валерійовича Литвиненка, який раніше обіймав пост глави Служби зовнішньої розвідки України.

Олександр Литвиненко народився 27 квітня 1972 в Києві. У 1994 р. закінчив Інститут криптографії, зв'язку та інформатики академії ФСБ Росії в Москві, здобувши кваліфікацію інженера-математика за спеціальністю прикладна математика.

Освіта

У 1998 р. здобув науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку». Дисертацію захистив в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка.

У 2002 р. здобув найвищий науковий ступінь доктора політичних наук за спеціальністю «Основи національної безпеки держави». Дисертацію захистив у Національному інституті стратегічних досліджень.

Що відомо про нового секретаря РНБО, який прийшов замість Данілова фото 1
фото з відкритих джерел

У 2003 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Основи національної безпеки держави», а у 2011 р. – звання професора.

Пройшов курси підвищення кваліфікації в Йоркському університеті в Торонто, Канада (2002 р.) та Маршалл-центрі, Гарміш-Партеркірхен, Німеччина (2005 р.).

У 2009 році закінчив Київський національний університет ім. Шевченка за фахом правознавство.

Що відомо про нового секретаря РНБО, який прийшов замість Данілова фото 2
фото: hromadske.ua

2012-2013 рр. – навчання у Королівському коледжі оборонних наук у Лондоні (Royal College of Defence Studies), Велика Британія.

Кар'єра

З 1994 року по 1998 рік – офіцер, старший офіцер, головний спеціаліст Управління захисту інформації Головного управління урядового зв'язку СБ України.

З 1997 року по 2005 рік – асистент, доцент за сумісництвом Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Що відомо про нового секретаря РНБО, який прийшов замість Данілова фото 3
фото з відкритих джерел

1998-2007 рр. – старший консультант, завідувач відділу, заступник директора, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень.

З травня 2005 по грудень 2007 – керівник Управління з питань державної безпеки, керівник Експертної комісії, керівник Департаменту з питань державної безпеки Апарату РНБО України.

Грудень 2007 – серпень 2009 р. заступник начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБ України. З серпня 2009 по 2010 рік – радник директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО України.

Що відомо про нового секретаря РНБО, який прийшов замість Данілова фото 4
фото: РНБО України

З червня 2010 року по 26 березня 2014 року – заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень.

З 27 березня по 4 квітня 2014 р. – радник генерального директора Державного концерну «Укроборонпром».

З 5 квітня 2014 року по 13 серпня 2019 року – заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

З 13 серпня 2019 р. – директор Національного інституту стратегічних досліджень.

Що відомо про нового секретаря РНБО, який прийшов замість Данілова фото 5
фото з відкритих джерел

23 липня 2021 року президент В.Зеленський призначив Литвиненка Головою Служби зовнішньої розвідки України.

Відзнаки та нагороди

Відзнака Президента України – ювілейна медаль «25 років незалежності України» (2016).

Заслужений діяч науки і техники України (2011).

Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (21 серпня 2020) – за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

Родина

Одружений, виховує сина та доньку (2011 р.н.).

До слова, президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки. Ним став Олег Іващенко – старший прапорщик Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни. Був інспектором прикордонної служби, Донецького прикордонного загону.

Теги: розвідка РНБО Володимир Зеленський президент Олександр Литвиненко

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