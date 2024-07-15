Російський суд заочно заарештував ексглаву СБУ Наливайченка та секретаря РНБО Литвиненка

Суд звинувачує Наливайченка (ліворуч) та Литвиненка у застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни

МВС Росії 2 травня оголосило Наливайченка і Литвиненка в розшук

Басманний районний суд Москви заочно заарештував ексголову СБУ Валентина Наливайченка та секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Наливайченка та Литвиненка звинувачують у застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни (частина 1 статті 356 КК). За словами журналістів, суд виніс рішення про їх заочний арешт ще дев'ятого липня.

МВС Росії 2 травня оголосило Наливайченка і Литвиненка в розшук. Тоді стаття, через яку було порушено справу, не було вказано.

У 2014 році Слідчий комітет Росії порушив проти Наливайченка кримінальну справу за кількома статтями, зокрема про викрадення людини і перешкоджання професійній діяльності журналіста. У 2022 році глава Слідчого комітет РФ Олександр Бастрикін доручив порушити ще одну справу проти Наливайченка через слова про те, що російських військових потрібно знищувати, якщо не виходить притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова. На його місце глава держави призначив генерала Олександра Литвиненка, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки України.

Як повідомлялося, Басманний районний суд Москви заочно заарештував керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова у справі про «теракти». Перед цим його оголосили в розшук у РФ.