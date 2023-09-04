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МЗС анонсувало розмову Зеленського та Ердогана

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МЗС анонсувало розмову Зеленського та Ердогана
фото з відкритих джерел

«У відносинах між лідерами України та Туреччини існує довіра»

Президент України Володимир Зеленський проведе переговори із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Розмова відбудеться після поїздки Ердогана до Сочі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає The Guardian.

«Я переконаний, що за результатами бесіди Ердогана з Путіним відбудеться контакт між президентом Ердоганом та президентом Зеленським», – заявив глава українського МЗС.

Кулеба також наголосив, що у відносинах між лідерами України та Туреччини існує довіра.

Нагадаємо, президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Тайїп Ердоган провели довгоочікувані переговори у Сочі.

До слова, 17 липня 2023 року Росія вийшла з зернової угоди. Вперше зернову угоду, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя через три чорноморські порти Одещини, уклали в липні минулого року. До угоди були залучені Україна, Туреччина, ООН і Росія. Пізніше Росія неодноразово блокувала угоду, наприклад, відмовлялася проводити інспекцію кораблів, як це визначено у домовленостях. За час дії зернової угоди Україна експортувала понад 30 млн тонн зерна й отримала десятки мільярдів доларів.

Також стало відомо, чим Путін годував Ердогана під час візиту.

Читайте також: Курйози та розмови про зернову угоду. Як відбулася зустріч Ердогана та Путіна (відео)
Теги: Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський Туреччина Україна

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