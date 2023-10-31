Кулеба заявив, що до кінця тижня з'являться хороші новини щодо вступу в ЄС

Міністр закордонних справ розповів про позитивні новини щодо руху України до членства в ЄС

До кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС, якщо не буде жодних форс-мажорів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що до кінця тижня варто чекати хороших новин у питанні щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

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На питання про результати оцінки Єврокомісією прогресу на шляху членства України в ЄС голова МЗС сказав, що результати оголошувати не буде.

«Я думаю, що до кінця цього тижня ви побачите події та новини які будуть мати позитивний ефект. Українська влада працювала над тим, щоб виконати все, що потрібно з нашого боку», – сказав Кулеба.

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Міністр закордонних справ наголосив, що до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС, якщо не буде жодних форс-мажорів.

«Це буде черговий історичний момент. І наразі ми рухаємося доволі впевнено до цієї мети. Решту розкривати поки не буду. Робота триває на всіх рівнях», – підсумував Кулеба.

Нагадаємо, прем’єр Фінляндії Петтері Орпо підтвердив, що переговори про вступ України до ЄС можуть початися у грудні.

Раніше президент Румунії, Клаус Йоганніс заявив, що він закличе лідерів країн Європейського Союзу на саміті у Брюсселі розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови до кінця цього року.

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Як повідомлялося раніше, Європейський Союз має намір розпочати переговори з Україною про вступ, а офіційне оголошення про це варто чекати у грудні поточного року.

Найімовірніше Україна зможе стати членом Європейського Союзу ближче до 2030 року, якщо збережеться поточний темп реформ.