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Прем’єр Фінляндії повідомив, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прем’єр Фінляндії повідомив, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС
Шарль Мішель, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн
фото з відкритих джерел

На думку Петтері Орпо, Україна добре просунулася у виконанні поставлених перед нею завдань

Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо підтвердив, що переговори про вступ України до ЄС можуть початися у грудні. Про це пише Yle.

«На мій погляд, Україна досить добре просунулась у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею», – сказав Орпо.

Депутат Європарламенту Сірпа Пієтікайнен також вважає реальним початок переговорів на початку зими.

За словами євродепутата Хенни Віркунен, на це є великий запит і бажання.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, оцінка прогресу України на шляху до переговорів про членство в ЄС буде опублікована 8 листопада.

Рішення про початок офіційних переговорів може бути ухвалено на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував важливі для України кроки у листопаді та грудні.

Також президент Румунії, Клаус Йоганніс заявив, що він закличе лідерів країн Європейського Союзу на саміті у Брюсселі розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови до кінця цього року.

Найімовірніше Україна зможе стати членом Європейського Союзу ближче до 2030 року, якщо збережеться поточний темп реформ.

До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Європейському Союзі підтримують вступ України. За його словами, остаточне рішення – лише питання часу.

Теги: міністр Володимир Зеленський Україна президент Дмитро Кулеба переговори

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