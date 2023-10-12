Міжнародний олімпійський комітет призупинив діяльність Олімпійського комітету РФ

Наслідки рішення Олімпійського комітету РФ щодо регіональних олімпійських комітетів тимчасово окупованих територій України

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету призупинив діяльність Олімпійського комітету РФ (ОКР), йдеться у повідомленні пресслужби МОК.

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Причина в тому, що 5 жовтня ОКР прийняв до свого складу олімпійські комітети тимчасово окупованих територій України. Це є порушенням Олімпійської хартії, оскільки це також порушує територіальну цілісність Олімпійського комітету України, визнану МОК.

Виконком ухвалив, що ОКР негайно зупиняє свою діяльність до подальших повідомлень. Таким чином, він більше не має права діяти як Національний олімпійський комітет як це визначено Олімпійською хартією, а також не може отримувати жодного фінансування від олімпійського руху.

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МОК залишає за собою право приймати рішення щодо участі окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом в Олімпіаді-2024 та Олімпіаді-2026.

Варто нагадати, що президент ОКР Станіслав Поздняков оголосив про включення до складу організації регіональних олімпійських комітетів тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

«Прийняли нових членів. Сьогодні ними стали регіональні олімпійські ради Донецької та Луганської республік, а також Херсонської та Запорізької областей», – заявив Поздняков.

Президент ОКР входить до списку спортсменів та функціонерів, які підтримують вторгнення до України. Наприкінці травня минулого року його зняли з посади президента Європейської конфедерації фехтування.

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Нагадаємо, національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі. МОК заявив, що пізніше розгляне можливість участь у змаганнях в Парижі окремих російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі.