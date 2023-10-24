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Україна та Німеччина утворили спільне оборонне підприємство

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна та Німеччина утворили спільне оборонне підприємство
фото ілюстративне

Спільне підприємство здійснюватиме обслуговування та ремонт техніки, поставленої партнерами Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall та «Українська оборонна промисловість» 18 жовтня утворили спільне підприємство, що обслуговуватиме та ремонтуватиме техніку, поставлену Україні партнерами. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що підприємство буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої нашими партнерами Україні. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.

ТОВ «Рейнметал – Українська оборонна промисловість» було зареєстровано 18 жовтня.

«Радий оголосити про це під час Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні. Створення спільного підприємства є без перебільшення знаковою подією, яка виводить співпрацю між нашими країнами на якісно новий рівень та дозволить нам разом будувати арсенал вільного світу», – додав прем’єр.

Нагадаємо, триває 608-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено вісім артилерійських засобів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, понтонно-мостову переправу противника, а також у двох районах здійснено дистанційне мінування місцевості.

Теги: Німеччина війна Україна

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