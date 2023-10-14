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Боррель пояснив, чим має закінчитися війна Росії проти України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Боррель пояснив, чим має закінчитися війна Росії проти України
Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель
фото з відкритих джерел

Боррель зазначив, що переговори між РФ та Україно повинні базуватися на українській формулі миру

Війна між Росією та Україною має завершитися шляхом проведення переговорів. Таку думку висловив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель під час візиту до Китаю.

Він зазначив, що переговори вже потрібно починати. При цьому він зазначив, що такі переговори повинні базуватися на українській формулі миру.

«Найкращий спосіб для нас досягти прогресу в цих переговорах – це українська формула миру, і ми розраховуємо на підтримку Китаю», – підкреслив Боррель.

У цьому контексті він закликав Китай здійснити вплив на Росію для припинення агресії в Україні. Він застеріг китайську владу від прямої або непрямої військової підтримки Москви.

«Досі, і я дякую за це, ніякої прямої військової підтримки Росії не було, це те, що для нас є дуже важливим», – підкреслив європейський дипломат.

Крім того, Боррель попросив Пекін сприяти поверненню Російської Федерації до Чорноморської зернової ініціативи, оскільки це «має вплив на всесвітню продовольчу безпеку».

Як повідомлялося, США готуються до одночасної війни з Росією та Китаєм. 

Теги: переговори Китай війна

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