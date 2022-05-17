Захід розглядає варіант поділу Росії

Росії пророкують неминучий розпад – питання тільки в кількості держав, які виникнуть на місці нинішньої РФ

Росії пророкують неминучий розпад – питання тільки в кількості держав, які виникнуть на місці нинішньої РФ

Кремль сам розв'язав війну

Депутат «Ґосдуми» Затулін на конференції в Москві: «...Теперь у нас one way ticket. Запад, как мне кажется, от идеи ослабления и превентивного ущерба перешёл к плану нанесения нам ущерба, несовместимого с жизнью. ...Не должно быть иллюзий — мы все в одной лодке, и поражение власти Путина — это пролог к развалу страны по образцу 1917 или 1991 гг.».

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Знешкодження Росії через фрагментацію. Те, що два місяці тому здавалось навіть більшості українців безсилими мріями про ідеальний світ, помалу увійшло до актуального порядку денного політики.

Концепцію поділу Росії вже серйозно розглядає Захід (не без сприяння наших фахівців, що співпрацюють з МЗС від початку війни). Її вже обговорюють в «Ґосдумі». Це з прожекту стає конкретним планом дій.

Так, російській владі, безперечно, не подобається перспектива «параду суверенітетів» на територіях теперішньої РФ – Кремль досі вважає найбільшими трагедіями два розвали імперії протягом 20 ст. А тут перспектива остаточної фрагментації. Але що по суті вони можуть протиставити такій перспективі?

Кремль сам розв'язав війну – їх ніхто не чіпав і не збирався чіпати найближчі десятиліття як мінімум. А тепер мало того, що на війну витрачено купу невідновлюваних за теперішніх реалій ресурсів, так ще й економіку відкинуто на 20 років назад, а буде взагалі знищено.

З чим вони протистоятимуть Заходу, його зброї і капіталам, коли буде остаточно утверджено план «Розпорошення»? Тож це просто питання часу.

Але момент «ми всі в одному човні» зауважений дуже правильно: Путіна і його прибічників прибиратимуть практично одночасно (хоча кого першим – можуть бути варіанти, я про це писав). Без Путіна всі ці затуліни-роґозіни-володіни не втримаються.

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«Поражение власти Путина» – те, що взагалі публічно було озвучено таку ідею, вже показник того, наскільки все погано і наскільки їх накриває паніка. Два роки тому, рік тому подібна репліка була би немислима. А тепер вони всі постійно обдумують це: Путін зазнає поразки, і що тоді буде з ними всіма...

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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